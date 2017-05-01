Требуется продавец в ТЦ "Набережный", в отдел "Рыбалка", со знанием профиля. тел. 8 922-630-00-90 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Челябинске открылась выставка в честь почётного гражданина Кыштыма Михаила Аношкина
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

В Челябинске открылась выставка в честь почётного гражданина Кыштыма Михаила Аношкина

Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Выставка, посвящённая создателю газеты «Вечерний Челябинск», журналисту и прозаику Михаилу Аношкину, будет работать в Челябинском государственном историческом музее до 28 мая. Вниманию посетителей предложены архивные документы и личные вещи писателя, первого главного редактора любимой южноуральцами «Вечёрки».  На творческих встречах ветераны издания поделятся своими воспоминаниями об Аношкине. В рамках выставки, а также специальных «Аношкинских чтений» прозвучат отрывки из его литературных и публицистических произведений.

 

Экспозиция неслучайно открылась в преддверии Дня Победы. Михаил Аношкин  – фронтовик, выполнявший особые задания в тылу врага. Жизнь публициста  тесно связана с Кыштымом. Здесь он окончил педагогическое училище, здесь работал после войны в редакции газеты «Кыштымский рабочий». Ему присвоено звание «Почетный гражданин города Кыштыма». Имя Михаила Аношкина носит школа №11 в микрорайоне Коалиновый.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter