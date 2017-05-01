В Челябинске открылась выставка в честь почётного гражданина Кыштыма Михаила Аношкина
Автор: КР от Вчера, 15:41 Категория: Общество
Выставка, посвящённая создателю газеты «Вечерний Челябинск», журналисту и прозаику Михаилу Аношкину, будет работать в Челябинском государственном историческом музее до 28 мая. Вниманию посетителей предложены архивные документы и личные вещи писателя, первого главного редактора любимой южноуральцами «Вечёрки». На творческих встречах ветераны издания поделятся своими воспоминаниями об Аношкине. В рамках выставки, а также специальных «Аношкинских чтений» прозвучат отрывки из его литературных и публицистических произведений.
Экспозиция неслучайно открылась в преддверии Дня Победы. Михаил Аношкин – фронтовик, выполнявший особые задания в тылу врага. Жизнь публициста тесно связана с Кыштымом. Здесь он окончил педагогическое училище, здесь работал после войны в редакции газеты «Кыштымский рабочий». Ему присвоено звание «Почетный гражданин города Кыштыма». Имя Михаила Аношкина носит школа №11 в микрорайоне Коалиновый.
Комментарии
В Кыштыме завершается первый этап нанесения дорожной разметки (Антошка)
Опять коряво нанесли К Двадцатому магазину на парковку свернуть можно, а если мне не на парковку надо, а во дворы, то приходится сплошную пересекать К ТЦ "Радуга" проблема свернуть с К-Либкнехта и >>>
В Кыштыме радиозаводчане сыграют в бильярд с заместителем главы округа (Наблюдатель)
Что-то призы не соответствуют уровню турнира >>>
День Победы – 2017 (Альф)
А где фото с Нижнего >>>
В Кыштыме за получение взяток будут судить экс-начальницу почтового отделения (drom74)
Дело обстояло так, сотрудник полиции и сотрудник УАЗ техобслуживания, будучи в сговоре объехали все почтовые отделения города Кыштым, везде им отказывали он уговаривал разнести за опрелеленную плату э >>>
В Кыштыме вынесен приговор полицейским, обвинявшимся в организации занятий проституцией (Аккузативус)
А почтовичку за 1000 рублей на год посадить хотят Ворон ворону глаз не выклюет - многие видимо услугами данного заведения пользовались >>>
Все комментарии