Совместная работа художника-керамиста и фотографа из Кыштыма опубликована в американском журнале

Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Культура

Ежегодно Международное сообщество художников керамистов проводит конкурс, по результатам которого выпускает серию календарей с вдохновляющей керамикой.

Темами 2020 года стали «Кружки», «Функциональная керамика», «Скульптура» и «Декорирование поверхностей». На конкурс было прислано несколько сотен заявок со всего мира.

Победу в категории «Функциональная керамика» одержала фотография фарфоровой вазы с золотым декором, созданная в нашем городе.

Над созданием вазы работала художник-керамист Мария Кравцова. Снимок сделал фотограф Никита Стахеев.

– Художники большую часть дня работают в изоляции, и поэтому мне особенно приятно получить обратную связь от коллег из-за океана, – сказала сайту «КР» Мария Кравцова. – Для меня это знак того, что я на правильном пути.

Это уже вторая по счёту победа в этом конкурсе. В прошлом году совместная работа Марии и Никиты была напечатана в календаре, посвящённом декорированию поверхности.