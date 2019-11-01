Совместная работа художника-керамиста и фотографа из Кыштыма опубликована в американском журнале Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Культура 0 Ежегодно Международное сообщество художников керамистов проводит конкурс, по результатам которого выпускает серию календарей с вдохновляющей керамикой. Темами 2020 года стали «Кружки», «Функциональная керамика», «Скульптура» и «Декорирование поверхностей». На конкурс было прислано несколько сотен заявок со всего мира. Победу в категории «Функциональная керамика» одержала фотография фарфоровой вазы с золотым декором, созданная в нашем городе. Над созданием вазы работала художник-керамист Мария Кравцова. Снимок сделал фотограф Никита Стахеев. – Художники большую часть дня работают в изоляции, и поэтому мне особенно приятно получить обратную связь от коллег из-за океана, – сказала сайту «КР» Мария Кравцова. – Для меня это знак того, что я на правильном пути. Это уже вторая по счёту победа в этом конкурсе. В прошлом году совместная работа Марии и Никиты была напечатана в календаре, посвящённом декорированию поверхности. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить