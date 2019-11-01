Фотография Кыштыма появится на выставке в саду «Эрмитаж» в Москве

Автор: КР от Сегодня, 15:28 Категория: Культура

Педагог средней школы № 2 Евгения Водолеева приняла участие во всероссийском конкурсе фотографий "Вёрсты" российского общества «Знание». Отбор конкурсных работ проходил в Москве. Всего было прислано более 700 снимков со всех уголков страны.

Конкурс направлен на популяризацию исторических мест России, особенностей народов нашей страны и природных достопримечательностей.

Фото из социальных сетей.

Фотограф-любитель Евгения Водолеева отправила снимок, на котором изображена усадьба Дружининых с возвышающейся над ней церковью Сошествия Святого духа на Апостолов.

Фотография "Безмятежность" Евгении Водолеевой.

– Эта фотография сделана на Пасху три года назад, – сказала сайту «КР» Евгения Водолеева. – Я назвала её – «Безмятежность». Снимок, сделанный в ясную погоду, подчеркивает красоту нашего города. В усадьбе Дружинина сейчас располагается станция юных туристов «Странник». Там работает моя мама, поэтому я с особой теплотой отношусь к этому месту.

В финал из 700 работ попали только 45. Итоги были подведены по 15 номинациям. В одной из них – «Достояние поколений» – победила работа Евгении Водолеевой.

Её фотография в числе 15 лучших займёт место на выставке в саду «Эрмитаж». Это памятник садово-паркового искусства, расположенный в центральной части Москвы.

Выставка будет открыта с 25 ноября по 25 декабря.