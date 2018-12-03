Изделие керамиста из Кыштыма стало одним из лучших на конкурсе уральских сувениров

Автор: КР от Сегодня, 17:24 Категория: Туризм

Мастер по изготовлению керамических изделий Ольга Юсупова заняла второе место в номинации «Сувенир туристического маршрута» в областном конкурсе «Уральский туристический сувенир». Он состоялся в городе Златоусте.

Наша землячка представила на конкурс несколько своих работ из обожжённой глины. В лидеры вышел керамический магнит с изображением очертаний храма Рождества Христова и годом основания Кыштыма – 1757.

– Первые такие магниты я изготовила около года назад – не на конкурс, а просто для себя, – сказала сайту «КР» Ольга Юсупова. – В Кыштыме они оказались востребованными для жителей и гостей города. Всего я выпустила около полусотни таких магнитов.

Лепкой и керамикой выпускница первой школы занялась в начальных классах. Этому ремеслу её до девятого класса обучала педагог станции юных туристов «Странник» Татьяна Беспалая.

После девятого класса Ольга Юсупова поступила в Челябинское художественное училище. В 2016 году она окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица по специальности «Художественная керамика». Сейчас живёт в Кыштыме, работает в собственной частной мастерской.