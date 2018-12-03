Изделие керамиста из Кыштыма стало одним из лучших на конкурсе уральских сувениров Автор: КР от Сегодня, 17:24 Категория: Туризм 0 Мастер по изготовлению керамических изделий Ольга Юсупова заняла второе место в номинации «Сувенир туристического маршрута» в областном конкурсе «Уральский туристический сувенир». Он состоялся в городе Златоусте. Наша землячка представила на конкурс несколько своих работ из обожжённой глины. В лидеры вышел керамический магнит с изображением очертаний храма Рождества Христова и годом основания Кыштыма – 1757. – Первые такие магниты я изготовила около года назад – не на конкурс, а просто для себя, – сказала сайту «КР» Ольга Юсупова. – В Кыштыме они оказались востребованными для жителей и гостей города. Всего я выпустила около полусотни таких магнитов. Лепкой и керамикой выпускница первой школы занялась в начальных классах. Этому ремеслу её до девятого класса обучала педагог станции юных туристов «Странник» Татьяна Беспалая. После девятого класса Ольга Юсупова поступила в Челябинское художественное училище. В 2016 году она окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица по специальности «Художественная керамика». Сейчас живёт в Кыштыме, работает в собственной частной мастерской. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить