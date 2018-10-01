Жители Кыштыма смогут встать за гончарный круг, чтобы самим сделать кружку из керамики

Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Культура

В следующую субботу, 27 октября, в рамках выставки «О, Керамика!» работ Кыштымского краеведческого музея ознакомят жителей города с экспонатами из архивов, а мастера-керамисты Мария Кравцова и Елена Евсикова представят свои новые работы. На стендах будут представлены посуда, вазы, декор для дома и украшения из фарфора, а также скульптурные композиции, настенные панно и современная инсталляция.

Понравившиеся работы мастеров керамики можно будет приобрести тут же или на следующий день сделать их самим.

На следующий день, в воскресенье, желающие больше узнать о технологии изготовления керамических предметов, могут записаться на мастер-классы. Всего их будет четыре. На одном можно будет поработать за гончарным кругом, на другом расскажут о технике ручной лепки. Кроме того, пройдут мастер-классы по росписи тарелки в технике сграффито и для тех, кто хочет научиться делать пуговицы и основу для бижутерии из керамики.

– Керамика предоставляет бесконечные возможности для выражения себя и для исследования мира, – сказала сайту «КР» мастер Мария Кравцова. – Она отлично сочетается с другими материалами, а с развитием современных технологий, формы и идеи ограничиваются только мастерством художника.

Выставка «О, Керамика!» будет оформлена в здании бывшей женской гимназии на улице Республики, 10Б. Начало в 11 часов.