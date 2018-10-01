Жители Кыштыма смогут встать за гончарный круг, чтобы самим сделать кружку из керамики Автор: КР от Сегодня, 14:43 Категория: Культура 0 В следующую субботу, 27 октября, в рамках выставки «О, Керамика!» работ Кыштымского краеведческого музея ознакомят жителей города с экспонатами из архивов, а мастера-керамисты Мария Кравцова и Елена Евсикова представят свои новые работы. На стендах будут представлены посуда, вазы, декор для дома и украшения из фарфора, а также скульптурные композиции, настенные панно и современная инсталляция. Понравившиеся работы мастеров керамики можно будет приобрести тут же или на следующий день сделать их самим. На следующий день, в воскресенье, желающие больше узнать о технологии изготовления керамических предметов, могут записаться на мастер-классы. Всего их будет четыре. На одном можно будет поработать за гончарным кругом, на другом расскажут о технике ручной лепки. Кроме того, пройдут мастер-классы по росписи тарелки в технике сграффито и для тех, кто хочет научиться делать пуговицы и основу для бижутерии из керамики. – Керамика предоставляет бесконечные возможности для выражения себя и для исследования мира, – сказала сайту «КР» мастер Мария Кравцова. – Она отлично сочетается с другими материалами, а с развитием современных технологий, формы и идеи ограничиваются только мастерством художника. Выставка «О, Керамика!» будет оформлена в здании бывшей женской гимназии на улице Республики, 10Б. Начало в 11 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить