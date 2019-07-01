В Кыштым на пленэр приедут художники Южного Урала

Автор: КР от Вчера, 12:37 Категория: Культура

Пленэр в нашем городе и его окрестностях пройдёт с 5 по 10 августа. Художники со всего Южного Урала проведут мастер-классы и творческие встречи для воспитанников художественного отделения кыштымской детской школы искусств и студий изобразительного искусства.

Итоги пятидневных мастер-классов представят 10 августа на ярмарке «На рудниках» в посёлке Слюдорудник. Часть своих работ художники планируют подарить городу.

Инициатором проведения пленэра в Кыштыме стал руководитель фонда «Южный Урал», старший научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ, кандидат исторических наук Гаяз Самигулов.

– В мае Кыштым посетили представитель Гильдии художников Южного Урала Ольга Ларичева и художник из Пласта Кашакбаев Бахытжан, – рассказывает директор кыштымского центра развития туризма Алина Шмарина. – Мы показали гостям город, провели их по туристическому маршруту «Прошлое в настоящем и будущем», организовали экскурсию в мастерскую скульптора Юрия Борисенкова, встретились с главой округа Людмилой Шеболаевой и обсудили возможность проведения мероприятия.