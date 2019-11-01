В Кыштыме пройдёт награждение лучших работников культурно-досуговых учреждений Южного Урала

Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Культура

Сегодня в нашем городе пройдёт праздник клубного работника. К нам приедут 45 гостей из числа директоров Домов культуры, методистов, художественных руководителей. Они представят 40 территорий Южного Урала.

Гости посетят Дом культуры металлургов, Дворец культуры «Победа» и Народный дом. Их ознакомят с тем, как реализуется губернаторская программа «Театрально-концертный зал».

Работники Народного дома поделятся опытом проведения областных фестивалей «Русский хоровод», «Завалинка», «Возвращение динозавров», ставших уже значимыми событиями для нашего региона.

Затем в зрительном зале состоится церемония награждения лучших работников культурно-досуговых учреждений Южного Урала.

Как сказали сайту «КР» в Народном доме, в число номинантов вошла директор Дома культуры металлургов Людмила Михайловна Самокрутова.

Завтра, 26 ноября, номинанты поедут в Свердловскую область, где также ознакомятся с опытом коллег.

В рамках встреч, которые названы «Маршрутами культуры», клубные работники Челябинской области стали участниками экскурсий, круглых столов, оценивают инновационные формы работы коллег, творческие проекты.