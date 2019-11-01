В Кыштыме пройдёт награждение лучших работников культурно-досуговых учреждений Южного Урала Автор: КР от Сегодня, 12:43 Категория: Культура 0 Сегодня в нашем городе пройдёт праздник клубного работника. К нам приедут 45 гостей из числа директоров Домов культуры, методистов, художественных руководителей. Они представят 40 территорий Южного Урала. Гости посетят Дом культуры металлургов, Дворец культуры «Победа» и Народный дом. Их ознакомят с тем, как реализуется губернаторская программа «Театрально-концертный зал». Работники Народного дома поделятся опытом проведения областных фестивалей «Русский хоровод», «Завалинка», «Возвращение динозавров», ставших уже значимыми событиями для нашего региона. Затем в зрительном зале состоится церемония награждения лучших работников культурно-досуговых учреждений Южного Урала. Как сказали сайту «КР» в Народном доме, в число номинантов вошла директор Дома культуры металлургов Людмила Михайловна Самокрутова. Завтра, 26 ноября, номинанты поедут в Свердловскую область, где также ознакомятся с опытом коллег. В рамках встреч, которые названы «Маршрутами культуры», клубные работники Челябинской области стали участниками экскурсий, круглых столов, оценивают инновационные формы работы коллег, творческие проекты. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить