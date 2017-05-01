Директор кыштымского музея вошла в областной совет хранителей истории
Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Культура
Фотография Юрия Ермолина
Министерство культуры Челябинской области провело праздничное мероприятие в честь Международного дня музеев. На встречу в Государственном историческом музее Южного Урала приехали сотрудники музеев из тридцати городов и посёлков Южного Урала – всего около 60 человек. Кыштымский городской округ представляли директор Кыштымского историко-революционного музея Розалия Галябиева и хранитель фондов Людмила Овсянникова.
В Зале учёного совета прошёл круглый стол на тему «Музейное пространство Челябинской области. Проблемы консолидации». Итогом его работы стало создание Совета директоров муниципальных музеев Челябинской области. В него вошли девять директоров музеев, в том числе директор Кыштымского историко-революционного музея Розалия Галябиева. Основной задачей Совета станет развитие и усовершенствование музейной деятельности и совместная реализация проектов.
В Челябинской области на сегодня три государственных и тридцать восемь муниципальных музеев. В этом году Кыштымский историко-революционный музей отмечает своё 120-летие.
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