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Директор кыштымского музея вошла в областной совет хранителей истории

Автор: КР от Сегодня, 12:32 Категория: Культура

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Фотография Юрия Ермолина

 

Министерство культуры Челябинской области провело праздничное мероприятие в честь Международного дня музеев. На встречу в Государственном историческом музее Южного Урала приехали  сотрудники музеев из тридцати городов и посёлков Южного Урала – всего около 60 человек. Кыштымский городской округ представляли директор Кыштымского историко-революционного музея Розалия Галябиева и хранитель фондов Людмила Овсянникова.

 

В Зале учёного совета прошёл круглый стол на тему «Музейное пространство Челябинской области. Проблемы консолидации». Итогом его работы стало создание Совета директоров муниципальных музеев Челябинской области. В него вошли девять директоров музеев, в том числе      директор Кыштымского историко-революционного музея Розалия Галябиева. Основной задачей Совета станет развитие и усовершенствование музейной деятельности и совместная реализация проектов. 

 

В Челябинской области на сегодня три государственных и тридцать восемь муниципальных музеев. В этом году Кыштымский историко-революционный музей отмечает своё 120-летие.

 

 

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