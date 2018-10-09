В Кыштым для обмена опытом приедут работники культуры из Пластовского района

Автор: КР от 9-10-2018, 16:53 Категория: Культура

Заключительным аккордом первого дня пребывания в Кыштыме

работников культуры из Пластовского района станет посещение Народного дома

Их визит является ответным. Недавно сотрудники централизованной клубной системы нашего города съездили в Пластовский район, где познакомились с опытом своих коллег, в том числе в организации различных мероприятий.

– Завтра мы ожидаем приезд десяти гостей, – сообщила сайту «КР» заместитель директора централизованной клубной системы Кыштымского городского округа Елена Норкина. – Это работники домов культуры, музея, музыкальной школы и даже спортивного учреждения Пласта.

В первый день для гостей будет проведена экскурсия по городу, им покажут учреждения культуры, в том числе Дом культуры металлургов, библиотеки. Затем они побывают в детской школе искусств, где состоится концерт, подготовленный воспитанниками этой школы.

Завершится день посещением Народного дома. Пластовцам покажут звуковое и световое оборудование культурно-досугового учреждения и процесс подготовки коллективов к мероприятиям. Для гостей выступит прославленный на всю Россию ансамбль «Баллада».

Во второй день пребывания в Кыштыме делегация из Пласта посетит спортивно-туристический центр «Провинция».