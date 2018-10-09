В Кыштым для обмена опытом приедут работники культуры из Пластовского района Автор: КР от 9-10-2018, 16:53 Категория: Культура 0 Заключительным аккордом первого дня пребывания в Кыштыме работников культуры из Пластовского района станет посещение Народного дома Их визит является ответным. Недавно сотрудники централизованной клубной системы нашего города съездили в Пластовский район, где познакомились с опытом своих коллег, в том числе в организации различных мероприятий. – Завтра мы ожидаем приезд десяти гостей, – сообщила сайту «КР» заместитель директора централизованной клубной системы Кыштымского городского округа Елена Норкина. – Это работники домов культуры, музея, музыкальной школы и даже спортивного учреждения Пласта. В первый день для гостей будет проведена экскурсия по городу, им покажут учреждения культуры, в том числе Дом культуры металлургов, библиотеки. Затем они побывают в детской школе искусств, где состоится концерт, подготовленный воспитанниками этой школы. Завершится день посещением Народного дома. Пластовцам покажут звуковое и световое оборудование культурно-досугового учреждения и процесс подготовки коллективов к мероприятиям. Для гостей выступит прославленный на всю Россию ансамбль «Баллада». Во второй день пребывания в Кыштыме делегация из Пласта посетит спортивно-туристический центр «Провинция». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить