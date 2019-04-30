Юные художники из Кыштыма на майские праздники отправятся в Сочи

Автор: КР от Вчера, 15:14 Категория: Культура

Тридцать воспитанников отделения живописи кыштымской детской школы искусств (ДШИ) примут участие в арт-пленэре «Страна магнолий», организованном в Сочи питерским творческим объединением «Триумф». Это такой вид живописи, когда художник рисует картины на открытом воздухе.

В Сочи ученики отделения живописи ДШИ с первый по пятый класс отправятся на поезде 5 мая, а вернутся ночью 14-го.

– Каждый год мы вывозим детей на экскурсии в Москву, Санкт-Петербург или по уральским городам, – сказала сайту «КР» преподаватель живописи Юлия Калачёва. – Учитывая длинные майские праздники, изначально хотели свозить их по Золотому кольцу России. Но пришло приглашение принять участие в таком мероприятии в Сочи. До этого мы никогда не вывозили ребят на обучение и мастер-классы.

Дети со своим педагогом будут проживать в санатории курортного района Сочи – Лоо. Именно пейзажи этого места будут рисовать дети в первый день. Во второй, 9 мая, их повезут на Красную поляну, где с ними будут работать художники из Сочи и Санкт-Петербурга.

На третий день ребята будут рисовать парки и улицы города, а на четвёртый жюри подведёт итоги. На их суд юные кыштымские художники представят также одну работу с пейзажем родного города.