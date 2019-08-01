Жителей Кыштыма приглашают в парк у Белого дома на конкурс лучших цветоводов

Автор: КР от Сегодня, 13:55 Категория: Экология

СНТ "Теренкуль". Фото из группы ВКонтакте "Кыштым"

Впервые в рамках садоводческой выставки-ярмарки «Дары земли кыштымской» жители нашего города примут участие в конкурсе «Цветы Кыштыма».

Напомним, ярмарка проходит ежегодно в конце лета. Садоводы и огородники представляют на ней урожай, выращенный на своих участках.

Традиционно местом ярмарки была площадь у Дворца культуры «Победа». Но сейчас там проводятся ремонтные работы, поэтому урожайная выставка развернётся в парке усадьбы Белый дом.

– Идея провести такой конкурс пришла после того, как местные жители стали присылать в социальных сетях фотографии своих цветников, – сказала сайту «КР» начальник управления организационно-контрольной работы администрации Кыштымского городского округа Наталья Панова. – Через сервис голосований «Активный житель 74» мы провели опрос, будет ли интересен конкурс цветов. Положительный ответ дали 83 процента участников голосования.

Разработаны несколько номинаций конкурса: «Цветник в саду», «Цветник на придомовой территории», «Цветник на балконе», «Цветник в палисаднике».

Все желающие могут подать заявки на участие до 16 августа. Для этого нужно позвонить в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по телефону: 8 (351-51) 4-07-54 и продиктовать свои имя, отчество и фамилию, контактный телефон, адрес и выбранную номинацию.

Эти же сведения можно отправить на адрес электронной почты ekolog@adminkgo.ru или сообщить по адресу: улица Фрунзе, 3, кабинет 19.

В дополнение к заявке приветствуется предоставление фотографий заявляемого на конкурс цветника.

Специальная комиссия с 19 по 21 августа проведёт объезд цветников конкурсантов и оценит их. На выставке-ярмарке 24 августа в 12 часов победителям и призёрам вручат денежные премии и подарки.

В день выставки участники конкурса должны прийти в парк усадьбы у Белого дома с букетами из цветов, выращенных своими руками.