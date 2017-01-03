Житель Кыштыма путешествует по окрестностям города с пелёнок

Автор: КР от Вчера, 16:13 Категория: Общество

Фото из группы ВКонтакте "КомпасУрала"

Только что стали известны итоги интернет-конкурса «Путешествуем по Кыштыму». Жюри определило четырёх победителей, разместивших на своих страницах ВКонтакте самые интересные истории и фотографии.

Как сообщила сайту «КР» директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, несмотря на то, что в зимние каникулы в черте и в окрестностях нашего города отдыхало немало людей, в конкурсе приняли участие не больше десяти человек.

Один из победителей конкурса - Максим Попов

Самому маленькому из них – кыштымцу Максиму Попову – чуть больше года. Малый возраст не помешал ему, правда не без помощи родителей, создать свою страничку в социальной сети и рассказать о своих путешествиях. Малыш уже побывал в Слюдоруднике, на Увильдах и Акуле, а в новогодние каникулы почти каждый день посещал площадь у ДК «Победа». За это он получит кружку с логотипом самого многочисленного интернет-сообщества нашего города «Мы из Кыштыма».

Ольга Деева - победительница конкурса по версии спортивно-туристического центра "Провинция"

Юлия Носырева (на фото слева) за победу в конкурсе

получит сертификат от горнолыжного комплекса "Егоза"

Гости из Челябинска Ольга Деева и Юлия Носырева за хвалебные слова в адрес кыштымских окрестностей получат сертификаты в спортивно-туристический центр «Провинция» и в горнолыжный комплекс «Егоза» соответственно.

Алла Алферова из Кыштыма получит специальный приз

Местный организатор походов Алла Алферова как автор самого креативного поста удостоена специального приза. Отдел по делам молодёжи администрации Кыштымского городского округа вручит ей настенные часы с логотипом юбилея города, который будет отмечаться летом этого года.

Следующий конкурс «Путешествуем по Кыштыму», по задумке организаторов, стартует в середине февраля.