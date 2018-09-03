В Кыштыме стартовал международный фестиваль духовной музыки

Автор: КР от Вчера, 22:17 Категория: Культура

Менее часа назад в храме Рождества Христова завершился Гала-концерт, посвящённый открытию самого важного культурного события года. На втором этаже здания церкви собралось около 300 зрителей.

Перед началом концерта их поприветствовали митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На Гала-концерт глава региона прибыл с супругой.

В этом году перед кыштымцами и гостями города выступили известные коллективы – хор Валаамского монастыря, Уральский государственный хор Пермской краевой филармонии, квартет мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев из Ганиной Ямы.

Хор Валаамского монастыря

Город Челябинск представлял старший хор Детской хоровой студии «Радуга» дворца культуры «ЧМК» и «Металлургического центра детского творчества».

Мужской состав государственного камерного хора «Ховер» из Армении

Особым участником фестиваля стал государственный камерный хор «Ховер» из Армении. Более 20 лет этот коллектив успешно представляет свою страну и культуру в Великобритании, Шотландии, Франции, Германии, Дубае, Италии, Польши, Бельгии. Певцы под руководством заслуженного деятеля культуры Республики Армения Соны Оганесян выступали и на Московском Пасхальном фестивале под руководством Валерия Гергиева.

Завершился Гала-концерт выступлением сводного хора. Пятью коллективами дирижировал народный артист России, художественный руководитель Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии Владислав Новик.

Завтра в рамках международного фестиваля духовной музыки с 12 до 18 часов в парке у Белого дома состоятся православная выставка-ярмарка и день колокольного звона. А в 19 часов на открытой площадке у Народного дома выступит хор Валаамского монастыря.

В воскресенье в 14 часов в Христорождественском храме пройдёт концерт Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии. О наличии билетов можно узнать по телефону 4-12-46.

Больше фото с Гала-концерта международного фестиваля духовной музыки смотрите в фотогалерее.