Жителей Кыштыма приглашают в кино под открытым небом

Автор: КР от Сегодня, 15:53 Категория: Культура

Летний кинотеатр появился в нашем городе в июне. На первый показ фильма «Римские каникулы» собралось около 70 человек.

В этот раз, 13 июля, зрителей приглашают на комедию «Невероятные приключения итальянцев в России». Экран установят под открытым небом в городском парке имени А. С. Пушкина в рамках проекта «Бюро «Усадьба». Его реализацией занимаются Центр развития туризма города Кыштыма и станция юных туристов «Странник».

Фильм начнётся в 20 часов. Вход бесплатный. Для зрителей установят скамейки и стулья. Но желающие могут расположиться и на траве, поэтому можно взять с собой пледы.

По прогнозам синоптиков,13 июля в Кыштыме ожидается ясная погода. Температура воздуха вечером составит до плюс 30 градусов.

Следующий кинопоказ под открытым небом планируется организовать 9 августа. Возможно, дата будет изменена из-за погодных условий.