Жителей Кыштыма приглашают в кино под открытым небом Автор: КР от Сегодня, 15:53 Категория: Культура 0 Летний кинотеатр появился в нашем городе в июне. На первый показ фильма «Римские каникулы» собралось около 70 человек. В этот раз, 13 июля, зрителей приглашают на комедию «Невероятные приключения итальянцев в России». Экран установят под открытым небом в городском парке имени А. С. Пушкина в рамках проекта «Бюро «Усадьба». Его реализацией занимаются Центр развития туризма города Кыштыма и станция юных туристов «Странник». Фильм начнётся в 20 часов. Вход бесплатный. Для зрителей установят скамейки и стулья. Но желающие могут расположиться и на траве, поэтому можно взять с собой пледы. По прогнозам синоптиков,13 июля в Кыштыме ожидается ясная погода. Температура воздуха вечером составит до плюс 30 градусов. Следующий кинопоказ под открытым небом планируется организовать 9 августа. Возможно, дата будет изменена из-за погодных условий. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить