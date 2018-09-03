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Жители Кыштыма смогут прогуляться по исторической части города

Автор: КР от Сегодня, 10:37 Категория: Туризм

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будут обозначены

 

Третья «Городская прогулка» организована центром развития туризма Кыштымского городского округа и станцией юных туристов «Старнник». Она состоится 7 октября. Старт и финиш будут обозначены в парке имени А. С. Пушкина. 


Принять участие в прогулке можно в одиночку, командами, семьями и целыми классами. Дети до 14 лет допускаются в сопровождении взрослого. 

– Маршрут через район Острова составит порядка пяти километров. На его прохождение уйдёт около двух с половиной часов, – сказала сайту «КР» один из организаторов «Городской прогулки – 2018» Юлия Халикова. – Участники должны будут отметиться на 13 контрольных пунктах. На каждом из них будет предложено выполнить определённое задание. 

По словам организаторов прогулки, она состоится в любую погоду. В прошлом году в ней приняли участие около 200 человек. 

На финише каждый участник получит небольшой сувенир на память.


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