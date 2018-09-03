Жители Кыштыма смогут прогуляться по исторической части города Автор: КР от Сегодня, 10:37 Категория: Туризм 0 будут обозначены Третья «Городская прогулка» организована центром развития туризма Кыштымского городского округа и станцией юных туристов «Старнник». Она состоится 7 октября. Старт и финиш будут обозначены в парке имени А. С. Пушкина. Принять участие в прогулке можно в одиночку, командами, семьями и целыми классами. Дети до 14 лет допускаются в сопровождении взрослого. – Маршрут через район Острова составит порядка пяти километров. На его прохождение уйдёт около двух с половиной часов, – сказала сайту «КР» один из организаторов «Городской прогулки – 2018» Юлия Халикова. – Участники должны будут отметиться на 13 контрольных пунктах. На каждом из них будет предложено выполнить определённое задание. По словам организаторов прогулки, она состоится в любую погоду. В прошлом году в ней приняли участие около 200 человек. На финише каждый участник получит небольшой сувенир на память. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить