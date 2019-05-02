В Кыштыме в третий раз пройдёт детский сабантуй Автор: КР от Сегодня, 15:22 Категория: Культура 0 Место для праздничных гуляний не изменилось – площадка перед домом культуры металлургов. Идея проводить детский сабантуй исходит от руководителя народного коллектива «Яшлек» города Кыштыма Гульсиры Истамгуловой. До конца мая на прилегающей к ДК территории проведут акарицидную обработку. Во время праздника, который состоится 2 июня, здесь будут работать батуты, аттракционы, торговые ряды. Гости увидят концертную и игровую программу. Участники народного коллектива «Яшлек» специально для детского сабантуя приготовят блюда национальной кухни. Мастера прикладного творчества организуют выставку изделий ручной работы. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить