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В Кыштыме в третий раз пройдёт детский сабантуй

Автор: КР от Сегодня, 15:22 Категория: Культура

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Место для праздничных гуляний не изменилось – площадка перед домом культуры металлургов. Идея проводить детский сабантуй исходит от руководителя народного коллектива «Яшлек» города Кыштыма Гульсиры Истамгуловой. 

 

До конца мая на прилегающей к ДК территории проведут акарицидную обработку.

 

Во время праздника, который состоится 2 июня, здесь будут работать батуты, аттракционы, торговые ряды. Гости увидят концертную и игровую программу.

 

Участники народного коллектива «Яшлек» специально для детского сабантуя приготовят блюда национальной кухни. Мастера прикладного творчества организуют выставку изделий ручной работы.


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