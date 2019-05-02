В Кыштыме в третий раз пройдёт детский сабантуй

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Городская афиша

17 мая 2019 года

В парке около «Белого дома» пройдут военно-патриотические соревнования «Зарница».

14:00

17 мая 2019 года

В Дворце культуры «Победа» состоится отчётный концерт театра танца «Пульсар». Телефон кассы: 4-47-33.

18:00

18 мая 2019 года

В усадьбе Демидова пройдёт фестиваль «Мой Белый дом».

13:30

18 мая 2019 года

В парке имени А. С. Пушкина состоится фестиваль «Мой Белый дом». Запланировано проведение семейных квестов, кинотеатр под открытым небом, катание на лодках.

16:00 – 21:00

18 мая 2019 года

В Дворце культуры «Победа» пройдёт отчётный концерт театра танца «Пульсар». Телефон кассы: 4-47-33.

18:00

19 мая 2019 года

В скалолазном центре «СкАла» (улица Интернационала, 103б) состоятся любительские соревнования по скалолазанию. В них примут участие дети и взрослые.

12:00

19 мая 2019 года

В Дворце культуры «Победа» пройдёт отчётный концерт коллектива восточного и эстрадного танца «Навэра». Обращаться по телефону 8-908-574-16-23.

18:00

22 мая 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) состоится фестиваль творчества дошколят «Весенняя фантазия». Телефон кассы: 5-52-18.

17:30

23 мая 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт детский мюзикл «Вверх тормашками» (Камерный театр, город Челябинск). Телефон кассы: 5-52-18.

11:00

23 мая 2019 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) состоится спектакль «Восемь любящих женщин» (Камерный театр, город Челябинск). Телефон кассы: 5-52-18.

18:00