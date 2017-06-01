В Кыштыме впервые состоялся детский Сабантуй
Автор: КР от Вчера, 15:48 Категория: Общество
Идея его проведения принадлежит руководителю кыштымского народного коллектива «Яшлек». Её поддержали коллективы ДК металлургов и станции туристов «Странник».
Организаторы назвали его праздником дружбы народов. И не зря. На импровизированной сцене перед домом культуры металлургов в микрорайоне Нижнего Кыштыма выступили русские, башкирские и татарские творческие коллективы. Наш город представляли артисты детской вокальной студии «Карат», ансамбля народной песни «Росинка», студия танца «Навэра» и другие. На Сабантуй приехали также коллективы из Аргаяшского и Каслинского районов.
Территория возле ДК, напротив здания ФОКа, превратилась в мини-ярмарку с угощениями и играми. Мастера прикладного творчества продавали изделия ручной работы, среди которых были и куклы-шкатулки, и броши из разноцветных атласных лент. Детвора с удовольствием примеряла на себя рыцарские доспехи, стреляла из лука и осваивала мечевой бой.
Участники кыштымского народного коллектива «Яшлек» специально для праздника приготовили блюда национальной кухни.
– Вся выпечка ушла в считанные часы, – сказала сайту «КР» Венера Абдуллина. – Мы одного только чак-чака 58 порций приготовили, а осталось всего четыре. Два больших открытых пирога с творогом и корицей раскупили, один – с щавелем.
Подробнее о Сабантуе – в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий». Фотографии с праздника – в разделе нашего сайта «Фотогалерея».
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