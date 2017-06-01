Сабантуй-2017
Автор: Надежда КРАСНИКОВА от Вчера, 11:24 Категория: Фотогалерея
Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.
Автор: Надежда КРАСНИКОВА от Вчера, 11:24 Категория: Фотогалерея
Комментарии
На медеэлектролитном заводе в Кыштыме появятся велопарковка, вертикальная клумба, а в будущем – и ландшафтные шахматы. (Горожанин)
Проекты и конкурсы по улучшению территорий проводились в центре (с участием РМК, недавно здесь была статья на эту тему). Микрорайон Нижний остался "за скобками", что, за последние годы, стало уже тр >>>
На медеэлектролитном заводе в Кыштыме появятся велопарковка, вертикальная клумба, а в будущем – и ландшафтные шахматы. (Гость Горожанин)
А жителям Нижнего района необходимы тротуары и подъезды к детскому саду на Интернационала.Ни то что проехать с коляской,пройти не возможно. У детсада нет подъездов и площадок для парковки машин. Машин >>>
В Кыштыме пройдёт массовый велокросс (Леонид)
Зачем вы пишите очередную ложь, чтобы привлечь больше участников?? никаких памятных подарков на финише и тем более всем не вручалось >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Семёныч)
На то это и целевой набор, что остальные деньги за нее платит государство, в том числе региональный бюджет. А медакадемия в Челябинске одна. Контракт с муниципалитетом-гарантия ее возврата. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Альф)
Не отреагировала молодой врач и на требование вернуть потраченные на неё муниципальные деньги с набежавшими процентами – всего 16 500 рублей. Напишите название ВУЗа, в котором за 16500 >>>
Все комментарии