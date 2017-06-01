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Сабантуй-2017

Автор: Надежда КРАСНИКОВА от Вчера, 11:24 Категория: Фотогалерея

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В Кыштыме впервые прошёл детский Сабантуй. В минувшую субботу на площади перед ДК Металлургов выступили творческие коллективы, а территория вокруг дома культуры превратилась в игровую площадку. Здесь же можно было отведать блюда национальной башкирской кухни и приобрести сувениры, изготовленные руками кыштымских мастериц.
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