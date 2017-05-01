В Кыштыме покажут национальную башкирскую борьбу на полотенцах – куреш
Автор: КР от Сегодня, 09:38 Категория: Культура
В Кыштымском городском округе 3 июня на площадке у ДК металлургов впервые пройдёт детский Сабантуй. Начало программы в 12 часов. Мероприятие организовано по инициативе руководителя кыштымского ансамбля «Яшлек» Гульсиры Истамгуловой при поддержке национально-культурной автономии башкир «Курултай башкир» и администрации округа.
Сабантуй имеет многовековую историю. Это национально-культурный праздник земледелия, поэтому отмечается он в честь окончания весенне-полевых работ. Зрителей и участников праздника ждёт самобытная, насыщенная и интересная программа, сочетающая древние традиции и современную культуру. Взрослые смогут вспомнить, а дети узнать особенности культуры и традиции башкирского народа. Гостям покажут мастер-класс по национальной борьбе на полотенцах – куреш, познакомят с традиционной культурой и бытом башкир в гостеприимной и хлебосольной юрте.
Участниками концерта в честь Сабантуя станут детские творческие коллективы Кыштыма и специально приглашенные гости – детский коллектив из старинного башкирского села Якупово. Не оставят зрителей равнодушными показательные выступления народного коллектива «Атаман». Параллельно с концертной программой пройдет конкурс «Коса-девичья краса» и дефиле в национальных костюмах. После концерта в продолжение праздника запланирована спортивно-игровая программа, в которой ловкость и силу в национальных играх смогут проявить и гости, и зрители детского Сабантуя.
Комментарии
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (Кирилл Мазур)
столичные звезды да уж не смешите п ду - она и так смешная >>>
На юбилее Кыштыма выступят столичные звёзды (просто кыштымец)
Звёзды Столичные Первый раз вижу и не слышал Лучше, к примеру, назвать статью Каримов споёт свои песни на своей малой родине >>>
Жителей Кыштыма призывают не брать с собой оружие в дальние поездки (Антошка)
Ну ладно хоть в Челябинск можно с пушкой кататься >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Неужели вы настолько невыразительное существо, что анонимность - ваше все Не волнуйтесь за мои нервы Поберегите свои И зависть - плохой советчик >>>
Спасатели Кыштыма выезжали на помощь заблудившимся любительницам медвежьего лука (svkazakov)
Красная книга Челябинской области Лук мелкосетчатый (черемша) Allium microdictyon Prokh http: igz ilmeny ac ru REDBOOK rastpokritosemennielukovielukmelkosetchatii01 html >>>
Все комментарии