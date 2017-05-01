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В Кыштыме покажут национальную башкирскую борьбу на полотенцах – куреш

Автор: КР от Сегодня, 09:38 Категория: Культура

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В Кыштымском городском округе 3 июня на площадке у ДК металлургов впервые пройдёт детский Сабантуй. Начало программы в 12 часов. Мероприятие организовано по инициативе руководителя кыштымского ансамбля «Яшлек» Гульсиры Истамгуловой при поддержке национально-культурной автономии башкир «Курултай башкир» и администрации округа.

 

Сабантуй имеет многовековую историю. Это национально-культурный праздник земледелия, поэтому отмечается он в честь окончания весенне-полевых работ. Зрителей и участников праздника ждёт самобытная, насыщенная и интересная программа, сочетающая древние традиции и современную культуру. Взрослые смогут вспомнить, а дети узнать особенности культуры и традиции башкирского народа. Гостям покажут мастер-класс по национальной борьбе на полотенцах – куреш, познакомят с традиционной культурой и бытом башкир в гостеприимной и хлебосольной юрте.

 

Участниками концерта в честь Сабантуя станут детские творческие коллективы Кыштыма и специально приглашенные гости – детский коллектив из старинного башкирского села Якупово. Не оставят зрителей равнодушными показательные выступления народного коллектива «Атаман». Параллельно с концертной программой пройдет конкурс «Коса-девичья краса» и дефиле в национальных костюмах. После концерта в продолжение праздника запланирована спортивно-игровая программа, в которой ловкость и силу в национальных играх смогут проявить и гости, и зрители детского Сабантуя.

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