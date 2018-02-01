В Кыштыме пройдут музейные сезоны

Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Культура

Выставка "Мастерская", октябрь, 2017 год.

По задумке сотрудников Кыштымского историко-революционного музея, в здании бывшей прогимназии на улице Республики ежемесячно с апреля по сентябрь будут проходить тематические выставки. Напомним, откроет музейный сезон экспозиция «Первый навсегда!». Она будет посвящена теме космоса.

– Также жители Кыштыма и гости нашего города смогут посетить детские и военные выставки, – сказала сайту «КР» учёный секретарь музея Елена Кузнецова. – Кроме того, планируется проведение персональной выставки живописца, графика, заведующего отделением «Дизайн» Озёрского колледжа искусств Евгения Черепанова.

Выставка "Дар бесценный", октябрь, 2017 год.

В конце прошлого года в здании прогимназии состоялось три выставки – «Дар бесценный», «Мастерская» и «Дизайн», положившие начало проекту «Музейные сезоны Кыштыма».

Этот проект стал финалистом шестой региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал. Он попал в итоговый список в номинации «Развитие и продвижение территорий». Сегодня директор кыштымского музея Розалия Галябиева принимает участие в публичной защите проекта в Екатеринбурге.