Третьеклассница из Кыштыма заставила кататься со смеху целый зал

Автор: КР от Сегодня, 09:34 Категория: Культура

Воспитанница коллектива сценического мастерства "Окно" Яна Зубаирова.

Ученица третьего класса первой школы Яна Зубаирова, занимающаяся в коллективе сценического мастерства «Окно» при Доме детского творчества, завоевала Гран-при на втором областном конкурсе чтецов «Сюжет» в Челябинске. Членов жюри она поразила умением войти в образ, прочитав юмористический рассказ «Папа-Песталоцци» российской писательницы Наринэ Абгарян.

Слева направо: воспитанники коллектива "Окно" под управлением Елены Журавлёвой

Екатерина Морозова, Яков Щекочихин и Яна Зубаирова

– Помимо Яны в этом конкурсе выступили ещё два моих ученика, – сказала сайту «КР» руководитель коллектива «Окно» Елена Журавлёва. – Девятиклассница школы № 1 Екатерина Морозова в своей возрастной категории стала лауреатом первой степени. Она продекламировала отрывок апофатической поэмы «Утверждение отрицания» современного поэта Константина Кедрова

А ученик пятого класса той же школы Яков Щекочихин вышел на сцену с рассказом «Девочка на шаре» Виктора Драгунского и занял третье место. Соперниками кыштымцев стали более ста участников со всего Южного Урала.