Единственному в Кыштыме коллективу художественного слова присвоено звание образцового

Автор: КР от Сегодня, 13:05 Категория: Культура

Впервые коллективу художественного слова «Окно», который занимается в Доме детского творчества под руководством Елены Журавлёвой, присвоено звание «Образцовый».

В нашем городе это единственный коллектив, в котором акцент делается на изучение литературных произведений, развитие дикции, голоса, правильного дыхания, устной речи и вместе с этим – актёрских данных.

– Присвоение звания – это результат наших достижений за прошедшие семь лет, – сказала сайту «КР» Елена Журавлёва. – Ребята становились лауреатами и грант-призёрами, дважды побеждали на всероссийском конкурсе "Живая классика", ездили в международный детский центр «Артек». Мы активно участвуем в городских праздниках. Наши выпускники учатся на режиссёрских и актёрских факультетах.

У Елены Журавлёвой занимаются 22 ученика от семи до 17 лет. Сейчас они работают над постановкой по произведению современной писательницы Анджелы Нанетти "Мой дедушка был вишней".

Воспитанники Елена Васильевны Маргарита Батракова, Дарья Силантьева и Екатерина Морозова готовятся к конкурсу «Живая классика», который пройдёт весной в Челябинске. Они представят на суд жюри прочтение современной прозы и произведений Джека Лондона.

В разные годы мастерство участников этого конкурса оценивали режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, писатели Людмила Петрушевская, Григорий Остер.

В этом году лучшие чтецы, дошедшие до регионального этапа, смогут уже в апреле пройти прослушивание в российский институт театрального искусства «ГИТИС», по итогам которого они пройдут сразу на третий тур поступления в творческий вуз.