В Кыштыме работает лучший педагог дополнительного образования Автор: КР от Сегодня, 10:29 Категория: Образование +1 Елена Журавлёва (третья справа) вошла в число лучших педагогов дополнительного образования Челябинской области В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова прошёл торжественный приём, посвященный 100-летию системы дополнительного образования. Наградами были отмечены 45 педагогов Южного Урала. В Кыштыме одной из самых профессиональных была признана педагог Дома детского творчества Елена Журавлёва. Ей было вручено благодарственное письмо Законодательного Собрания Челябинской области. Она работает в сфере дополнительного образования 15 лет. Сначала преподавала основы телевизионного и сценического мастерства. Затем сосредоточилась на актёрском мастерстве и собрала молодёжную театральную группу. Именно Елена Журавлёва стала режиссёром первого в Кыштыме народного спектакля «Конкурс», где в качестве актёров привлекла работников культуры, предприятий города и студентов. Его показали на сцене Дворца культуры «Победа» в 2007 и 2008 годах. Сейчас она руководит коллективом художественного слова «Окно». Её воспитанники многократно становились победителями всероссийских и международных конкурсов. Коллектив художественного слова «Окно» Ежегодно выпускники кыштымского педагога поступают в театральные институты на актёрский, режиссёрский факультеты и по направлению «Телевидение». Среди её бывших учеников есть и радиоведущие, которые работали в Кыштыме и Ханты-Мансийске. Нередко родители приводят к педагогу детей с нарушениями речевого аппарата, в том числе врождёнными, и в итоге трудолюбивые ученики становятся лауреатами конкурсов сценического мастерства. – Для меня главное – не терять крылья, – сказала сайту «КР» Елена Васильевна. – О моих воспитанниках, с которыми мы немало добились, могу сказать одно – своих людей чувствуешь. Я вижу в их глазах интеллект, чуткость и желание меняться. Честно признаюсь, что, поднимаясь на сцену театра за наградой, я волновалась как никогда. Вдруг осознала, что я – часть огромной образовательной системы и истории. Довольно странное ощущение. Сейчас у Елены Журавлёвой занимаются 22 ученика от семи до 17 лет. В частном порядке она ставит речь и взрослым людям. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить