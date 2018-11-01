В Кыштыме работает лучший педагог дополнительного образования

Автор: КР от Сегодня, 10:29 Категория: Образование

Елена Журавлёва (третья справа)

вошла в число лучших педагогов

дополнительного образования Челябинской области

В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова прошёл торжественный приём, посвященный 100-летию системы дополнительного образования.

Наградами были отмечены 45 педагогов Южного Урала.

В Кыштыме одной из самых профессиональных была признана педагог Дома детского творчества Елена Журавлёва. Ей было вручено благодарственное письмо Законодательного Собрания Челябинской области.

Она работает в сфере дополнительного образования 15 лет. Сначала преподавала основы телевизионного и сценического мастерства. Затем сосредоточилась на актёрском мастерстве и собрала молодёжную театральную группу.

Именно Елена Журавлёва стала режиссёром первого в Кыштыме народного спектакля «Конкурс», где в качестве актёров привлекла работников культуры, предприятий города и студентов. Его показали на сцене Дворца культуры «Победа» в 2007 и 2008 годах.

Сейчас она руководит коллективом художественного слова «Окно». Её воспитанники многократно становились победителями всероссийских и международных конкурсов.

Коллектив художественного слова «Окно»

Ежегодно выпускники кыштымского педагога поступают в театральные институты на актёрский, режиссёрский факультеты и по направлению «Телевидение». Среди её бывших учеников есть и радиоведущие, которые работали в Кыштыме и Ханты-Мансийске.

Нередко родители приводят к педагогу детей с нарушениями речевого аппарата, в том числе врождёнными, и в итоге трудолюбивые ученики становятся лауреатами конкурсов сценического мастерства.

– Для меня главное – не терять крылья, – сказала сайту «КР» Елена Васильевна. – О моих воспитанниках, с которыми мы немало добились, могу сказать одно – своих людей чувствуешь. Я вижу в их глазах интеллект, чуткость и желание меняться. Честно признаюсь, что, поднимаясь на сцену театра за наградой, я волновалась как никогда. Вдруг осознала, что я – часть огромной образовательной системы и истории. Довольно странное ощущение.

Сейчас у Елены Журавлёвой занимаются 22 ученика от семи до 17 лет. В частном порядке она ставит речь и взрослым людям.