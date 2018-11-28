Дети из Кыштыма поедут в Великий Устюг, чтобы выступить на одной сцене с главным Дедом Морозом страны

Автор: КР от 28-11-2018, 17:05 Категория: Культура

Воспитанники коллектива художественного слова «Окно» и вокального коллектива «Серебряный колокольчик» отправятся на Русский Север 23 января.

В сопровождении своих педагогов Елены Журавлёвой и Юлии Сырейщиковой они примут участие в международном конкурсе-фестивале «В гостях у сказки» и выступят на одной сцене с главным Дедом Морозом страны. Это произойдёт в концертном зале дома культуры Великого Устюга.

Вокальный коллектив "Серебряный колокольчик"

Лауреат I степени и обладатель Гран-при будут автоматические приглашены на международную премию в области культуры и искусства FossArt. Её призовой фонд составляет один миллион рублей.

У ребят из Кыштыма есть все шансы на победу. Оба коллектива, которые занимаются в Доме детского творчества, не раз были лауреатами конкурсов сценического мастерства разного уровня, в том числе международного.

– Добираться до зимнего кудесника нам придётся чуть ли не на оленях, – сказала сайту «КР» руководитель коллектива «Окно» Елена Журавлёва. – Поезд по прямому маршруту до места ездит только в каникулы. Поэтому кыштымская группа сначала доедет от Екатеринбурга до Кирова. Там пересядет в другой состав и отправится до одной из местных станций, откуда мы уже на автобусе поедем в Великий Устюг.

Коллектив художественного слова "Окно"