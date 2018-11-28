Дети из Кыштыма поедут в Великий Устюг, чтобы выступить на одной сцене с главным Дедом Морозом страны Автор: КР от 28-11-2018, 17:05 Категория: Культура 0 Воспитанники коллектива художественного слова «Окно» и вокального коллектива «Серебряный колокольчик» отправятся на Русский Север 23 января. В сопровождении своих педагогов Елены Журавлёвой и Юлии Сырейщиковой они примут участие в международном конкурсе-фестивале «В гостях у сказки» и выступят на одной сцене с главным Дедом Морозом страны. Это произойдёт в концертном зале дома культуры Великого Устюга. Вокальный коллектив "Серебряный колокольчик" Лауреат I степени и обладатель Гран-при будут автоматические приглашены на международную премию в области культуры и искусства FossArt. Её призовой фонд составляет один миллион рублей. У ребят из Кыштыма есть все шансы на победу. Оба коллектива, которые занимаются в Доме детского творчества, не раз были лауреатами конкурсов сценического мастерства разного уровня, в том числе международного. – Добираться до зимнего кудесника нам придётся чуть ли не на оленях, – сказала сайту «КР» руководитель коллектива «Окно» Елена Журавлёва. – Поезд по прямому маршруту до места ездит только в каникулы. Поэтому кыштымская группа сначала доедет от Екатеринбурга до Кирова. Там пересядет в другой состав и отправится до одной из местных станций, откуда мы уже на автобусе поедем в Великий Устюг. Коллектив художественного слова "Окно" Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить