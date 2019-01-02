» » В Кыштыме ученики заслуженного артиста России дадут концерт

В Кыштыме ученики заслуженного артиста России дадут концерт

Автор: КР от Сегодня, 12:51 Категория: Культура

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Наш земляк, солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки, заслуженный артист России, почётный гражданин города Кыштыма Павел Калачёв и воспитанники его вокальной школы готовят концертную программу к Дню защитника Отечества.

 

– Главными её участниками станут дети от четырёх до восьми лет, – сказал сайту «КР» Павел Васильевич. – Они исполнят такие полюбившиеся всем патриотические песни, как «Смуглянка», «Катюша», «Ты ждёшь, Лизавета».

 

Репетиции с юными исполнителями проходят уже больше полугода. Специально для этого концерта были заказаны костюмы в виде формы военных лет. На сцену выйдет и сам Павел Калачёв.

 

На прошлой неделе Павел Васильевич и две его ученицы – шестилетняя Аня Наумова и четырёхлетняя Лера Вахрушева – побывали в гостях у программы «Детское время», которая выходит в эфире радио «Южный Урал». Оперный певец рассказал слушателям, как старается приобщить детей к патриотическим песням и классике.

 

Напомним, авторская вокальная школа Павла Калачёва открылась в нашем городе в сентябре 2017 года. В ней занимаются как дети, так и взрослые.

 

Концерт состоится в Народном доме в субботу, 16 февраля, в 13 часов.

 


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter