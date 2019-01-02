В Кыштыме ученики заслуженного артиста России дадут концерт Автор: КР от Сегодня, 12:51 Категория: Культура 0 Наш земляк, солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки, заслуженный артист России, почётный гражданин города Кыштыма Павел Калачёв и воспитанники его вокальной школы готовят концертную программу к Дню защитника Отечества. – Главными её участниками станут дети от четырёх до восьми лет, – сказал сайту «КР» Павел Васильевич. – Они исполнят такие полюбившиеся всем патриотические песни, как «Смуглянка», «Катюша», «Ты ждёшь, Лизавета». Репетиции с юными исполнителями проходят уже больше полугода. Специально для этого концерта были заказаны костюмы в виде формы военных лет. На сцену выйдет и сам Павел Калачёв. На прошлой неделе Павел Васильевич и две его ученицы – шестилетняя Аня Наумова и четырёхлетняя Лера Вахрушева – побывали в гостях у программы «Детское время», которая выходит в эфире радио «Южный Урал». Оперный певец рассказал слушателям, как старается приобщить детей к патриотическим песням и классике. Напомним, авторская вокальная школа Павла Калачёва открылась в нашем городе в сентябре 2017 года. В ней занимаются как дети, так и взрослые. Концерт состоится в Народном доме в субботу, 16 февраля, в 13 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить