Уроженец Кыштыма, оперный певец Павел Калачёв стал победителем в конкурсе авторской песни Автор: КР от Вчера, 10:45 Категория: Культура 0 Заслуженный артист России Павел Калачёв в прошлом году написал музыку на стихи участника боевых действий в Афганистане, челябинца Фёдора Юрина «Бессмертный полк». Песня быстро набрала популярность – она звучала из уличных динамиков 9 Мая и в Челябинске, и в Кыштыме. – А в прошлые выходные на фестивале военно-патриотической песни «Наше поколение против террора», который проходил в челябинском парке Гагарина, её исполнил ансамбль «Сплав» Челябинского электрометаллургического комбината, – сказал сайту «КР» Павел Васильевич. – Для меня стало приятной неожиданностью первое место в номинации «Авторская песня». Помимо диплома, подписанного солистом Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки, народным артистом России Николаем Глазковым, нашему земляку вручили и сертификат на 5000 рублей в магазин «Музыкальный арсенал». На эти деньги артист планирует купить ещё один микрофон для детей, которые занимаются в вокальной школе, которую он открыл в Кыштыме. Самой младшей его воспитаннице – четыре с половиной года. Услышать песню Павла Калачёва «Бессмертный полк» в исполнении ансамбля «Сплав» можно будет в субботу, 8 сентября, в парке у Белого дома. Челябинцы выступят в Кыштыме в рамках международного фестиваля духовной музыки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить