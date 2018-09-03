Уроженец Кыштыма, оперный певец Павел Калачёв стал победителем в конкурсе авторской песни

Автор: КР от Вчера, 10:45 Категория: Культура

Заслуженный артист России Павел Калачёв в прошлом году написал музыку на стихи участника боевых действий в Афганистане, челябинца Фёдора Юрина «Бессмертный полк». Песня быстро набрала популярность – она звучала из уличных динамиков 9 Мая и в Челябинске, и в Кыштыме.

– А в прошлые выходные на фестивале военно-патриотической песни «Наше поколение против террора», который проходил в челябинском парке Гагарина, её исполнил ансамбль «Сплав» Челябинского электрометаллургического комбината, – сказал сайту «КР» Павел Васильевич. – Для меня стало приятной неожиданностью первое место в номинации «Авторская песня».

Помимо диплома, подписанного солистом Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки, народным артистом России Николаем Глазковым, нашему земляку вручили и сертификат на 5000 рублей в магазин «Музыкальный арсенал».

На эти деньги артист планирует купить ещё один микрофон для детей, которые занимаются в вокальной школе, которую он открыл в Кыштыме. Самой младшей его воспитаннице – четыре с половиной года.

Услышать песню Павла Калачёва «Бессмертный полк» в исполнении ансамбля «Сплав» можно будет в субботу, 8 сентября, в парке у Белого дома. Челябинцы выступят в Кыштыме в рамках международного фестиваля духовной музыки.