Спичечница камердинера из Кыштыма стала экспонатом челябинского музея Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Культура 0 В фондах Государственного исторического музея Южного Урала, ранее называвшегося Челябинским областным краеведческим музеем, хранится уникальный экспонат – бронзированная спичечница «Карлица». Она принадлежала бывшему крепостному Ивану Сучкову. Он родился в Орловской губернии, но позже, как и другие его земляки, был проигран в карты и переселён в Кыштым. В нашем городе служил камердинером управителя кыштымских заводов Александра Эванса. Умер Иван Никитович в 1910 году. Жена его внука Екатерина Сучкова передала спичечницу в дар Саткинскому краеведческому музею. В 1959 году его сотрудники подарили этот экспонат челябинским коллегам. Спичечница «Карлица» изображает женщину в платье с рукавами-оборками и переднике, чепце и туфлях с бантами. Её голова откидывается – в полом корпусе и хранились спички. Футляр отлит из чугуна на Каслинском заводе в середине XIX века – как раз тогда в обиход россиян стали входить спички. Спичечницы были карманными и настольными. Кухонные, например, изготавливались в виде небольших фигурок. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить