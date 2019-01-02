Спичечница камердинера из Кыштыма стала экспонатом челябинского музея

Автор: КР от Вчера, 14:58 Категория: Культура

В фондах Государственного исторического музея Южного Урала, ранее называвшегося Челябинским областным краеведческим музеем, хранится уникальный экспонат – бронзированная спичечница «Карлица». Она принадлежала бывшему крепостному Ивану Сучкову.

Он родился в Орловской губернии, но позже, как и другие его земляки, был проигран в карты и переселён в Кыштым. В нашем городе служил камердинером управителя кыштымских заводов Александра Эванса. Умер Иван Никитович в 1910 году.

Жена его внука Екатерина Сучкова передала спичечницу в дар Саткинскому краеведческому музею. В 1959 году его сотрудники подарили этот экспонат челябинским коллегам.

Спичечница «Карлица» изображает женщину в платье с рукавами-оборками и переднике, чепце и туфлях с бантами. Её голова откидывается – в полом корпусе и хранились спички.

Футляр отлит из чугуна на Каслинском заводе в середине XIX века – как раз тогда в обиход россиян стали входить спички. Спичечницы были карманными и настольными. Кухонные, например, изготавливались в виде небольших фигурок.