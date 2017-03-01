В Перми хранится старинная открытка Кыштыма с видом на Демидовский завод

Автор: КР от Вчера, 14:03 Категория: Даты

Всемирный день почтовой открытки ежегодно отмечается 25 марта. В этом году сотрудники одной из крупнейших библиотек Урала – библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета решили на всеобщее обозрение почтовые открытки начала ХХ века, хранящиеся в фондах университета. Среди раритетов оказались портрет великого писателя Льва Толстого, его посмертная маска, речной пейзаж и вид на демидовский завод со стороны пруда в городе Кыштыме.

В университетскую библиотеку открытка с кыштымским индустриальным пейзажем попала из Пермского литературно-театрального музея. Любопытно, что точно такая же открытка хранится в архиве у ныне живущего и работающего в Снежинске Евгения Игнатченко, интересующегося историей родного Кыштыма. В его коллекции – целая серия почтовых карточек под названием «На Урале». В том числе – виды на Дальнюю Дачу, на гору и озеро Сугомак, на гору Егозу. Увидеть сделанную коллекционером подборку в электронном виде можно в группе «Кыштымский фотоальбом» в социальной сети ВКонтакте.