Музею Кыштыма подарили аппарат Илизарова Автор: КР от Вчера, 11:05 Категория: Общество 0 Один из первых аппаратов доктора Илизарова, который кыштымские травматологи используют с 1976 года, в хранилище музея передал почётный гражданин города Кыштыма Алексей Игнатьевич Дубовский. Свою последнюю операцию врач-травматолог межрайонного травматологического отделения Кыштымской горбольницы, перед выходом на заслуженный отдых, провёл 24 августа 2010 года. Подаренный им аппарат применялся для временной фиксации конечностей в экстренных случаях. В последующем по заказу городской больницы такие аппараты для травматологии изготавливали на Кыштымском радиозаводе. Этот экспонат войдёт в «Зал славы» – проект кыштымского историко-революционного музея, посвящённый Почётным гражданам города Кыштыма. – Из 35 человек, кому было присвоено это звание, мы встретились уже с четырнадцатью, – сказал сайту «КР» научный сотрудник Игорь Красильников. – Кто-то передаёт уникальные вещи, кто-то просто фотографии и документы. Когда у музея появится своё помещение, выставим там всю собранную экспозицию. Работники музея вынашивают ещё одну идею – издать книгу с фотографиями почётных граждан и рассказами о них. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить