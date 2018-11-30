Музею Кыштыма подарили аппарат Илизарова

Автор: КР от Вчера, 11:05 Категория: Общество

Один из первых аппаратов доктора Илизарова, который кыштымские травматологи используют с 1976 года, в хранилище музея передал почётный гражданин города Кыштыма Алексей Игнатьевич Дубовский. Свою последнюю операцию врач-травматолог межрайонного травматологического отделения Кыштымской горбольницы, перед выходом на заслуженный отдых, провёл 24 августа 2010 года.

Подаренный им аппарат применялся для временной фиксации конечностей в экстренных случаях. В последующем по заказу городской больницы такие аппараты для травматологии изготавливали на Кыштымском радиозаводе.

Этот экспонат войдёт в «Зал славы» – проект кыштымского историко-революционного музея, посвящённый Почётным гражданам города Кыштыма.

– Из 35 человек, кому было присвоено это звание, мы встретились уже с четырнадцатью, – сказал сайту «КР» научный сотрудник Игорь Красильников. – Кто-то передаёт уникальные вещи, кто-то просто фотографии и документы. Когда у музея появится своё помещение, выставим там всю собранную экспозицию.

Работники музея вынашивают ещё одну идею – издать книгу с фотографиями почётных граждан и рассказами о них.