В Кыштыме железнодорожники подарили городскому музею дровни и демидовский рельс

Автор: КР от 7-08-2017, 13:56 Категория: Культура

Главный хранитель музейных предметов Людмила Овсянникова показывает рельс демидовским клеймом

На территории станции Кыштым недавно был разобран старый пакгауз. Краевед Николай Фадеев сообщил работникам музея, что там обнаружились и старые дровни, на которых раньше возили дрова и другие крупные грузы. Работники музея приехали осмотреть находку, а вдобавок наши в пакгаузе ещё и старинные рельсы.

Как сказала сайту «КР» начальник станции Кыштым Илья Юнусов, в дар музею преподнесён 80-сантиметровый кусок рельса. На нём клеймо: «Демидова Н.Т.З. VIII мца 1875 года».

Возможно, такие рельсы остались после разборки узкоколейной дороги Кыштым-Карабаш. Она была построена в 1909 году и просуществовала до 50-х годов прошлого века. Кстати, одним из немногих предприятий Южного Урала, где до сих пор успешно эксплуатируется внутризаводская узкоколейная дорога с шириной колеи в 910 миллиметров, остаётся Кыштымский медеэлектролитный завод.