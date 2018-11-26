В Кыштыме концерт дадут музыканты из Поднебесной

Автор: КР от 26-11-2018, 16:53 Категория: Культура

Вечер под названием «Цветок жасмина» представят в Народном доме артисты из Китайской Народной Республики. Девять солистов и художественный руководитель театра оперы и балета провинции Хэйлунцзян посетят Южный Урал в рамках форума глав регионов государств-членов ШОС и IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

Совместно с камерным оркестром «Классика» из Челябинской государственной филармонии они дадут два концерта. Первый состоится 4 декабря в зале органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске. Второй – на следующий день в Кыштыме.

– Нашему городу оказали высокое доверие, – сказала сайту «КР» глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – Обязательно посещу этот концерт. Солисты из Китая будут петь оперу на языке оригинала – а я являюсь большим ценителем этого искусства!

Сводный российско-китайский оркестр выступит под управлением дирижёра Цзяо Фэйху – дважды выпускника Московской консерватории, где он получил фортепианное образование и обучился оперно-симфоническому дирижированию.

Пять лет назад Цзяо Фэйху основал и возглавил в Москве Международный филармонический оркестр. Сейчас он является художественным руководителем и дирижёром симфонического оркестра провинции Хэйлунцзян.

Помимо двух вокалистов, тенора и сопрано, в Кыштым приедут и семь музыкантов театра оперы и балета провинции Хэйлунцзян. Зрители получат уникальную возможность услышать китайскую национальную инструментальную музыку, сплетающуюся из звуков шэна – древнего духового инструмента, пипы – китайской лютни и бамбуковой флейты.

– Как только мы узнали о выступлении в Народном доме музыкантов из Китая, сразу выкупили 50 билетов для своих воспитанников, – говорит директор кыштымской детской школы искусств Виктор Москвин. – Хотим, чтобы наши дети послушали и классическую симфоническую, и национальную музыку. Ведь будут звучать такие редкие инструменты!

Стоимость одного билета на уникальный концерт – 150 рублей. Значительная часть билетов уже раскуплена.