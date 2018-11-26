В Кыштыме концерт дадут музыканты из Поднебесной Автор: КР от 26-11-2018, 16:53 Категория: Культура 0 Вечер под названием «Цветок жасмина» представят в Народном доме артисты из Китайской Народной Республики. Девять солистов и художественный руководитель театра оперы и балета провинции Хэйлунцзян посетят Южный Урал в рамках форума глав регионов государств-членов ШОС и IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса. Совместно с камерным оркестром «Классика» из Челябинской государственной филармонии они дадут два концерта. Первый состоится 4 декабря в зале органной и камерной музыки «Родина» в Челябинске. Второй – на следующий день в Кыштыме. – Нашему городу оказали высокое доверие, – сказала сайту «КР» глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – Обязательно посещу этот концерт. Солисты из Китая будут петь оперу на языке оригинала – а я являюсь большим ценителем этого искусства! Сводный российско-китайский оркестр выступит под управлением дирижёра Цзяо Фэйху – дважды выпускника Московской консерватории, где он получил фортепианное образование и обучился оперно-симфоническому дирижированию. Пять лет назад Цзяо Фэйху основал и возглавил в Москве Международный филармонический оркестр. Сейчас он является художественным руководителем и дирижёром симфонического оркестра провинции Хэйлунцзян. Помимо двух вокалистов, тенора и сопрано, в Кыштым приедут и семь музыкантов театра оперы и балета провинции Хэйлунцзян. Зрители получат уникальную возможность услышать китайскую национальную инструментальную музыку, сплетающуюся из звуков шэна – древнего духового инструмента, пипы – китайской лютни и бамбуковой флейты. – Как только мы узнали о выступлении в Народном доме музыкантов из Китая, сразу выкупили 50 билетов для своих воспитанников, – говорит директор кыштымской детской школы искусств Виктор Москвин. – Хотим, чтобы наши дети послушали и классическую симфоническую, и национальную музыку. Ведь будут звучать такие редкие инструменты! Стоимость одного билета на уникальный концерт – 150 рублей. Значительная часть билетов уже раскуплена. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить