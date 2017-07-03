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На Южный Урал приедет большая делегация китайских предпринимателей

Автор: КР от Сегодня, 10:48 Категория: Политика

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В Челябинской области работает официальная делегация провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. Вчера губернатор Борис Дубровский и заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян господин Ху Яфэн договорились об организации визита китайских предпринимателей на Южный Урал.

 

Борис Дубровский отметил, что с начала 2017 года торговый оборот Челябинской области с Китаем вырос в среднем на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

 

Хэйлунцзян Ху Яфэн поделился впечатлениями  после посещения крупнейших промышленных предприятий региона – Челябинского трубопрокатного завода, Группы «Конар», а также Южно-Уральского государственного университета. Увиденное произвело на китайских гостей сильное впечатление. Ху Яфэн отметил, что регионам необходимо налаживать прямые контакты между представителями бизнеса.

 

Стороны обсудили вопросы создания совместных проектов. Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов предложил усилить взаимодействие между вузами двух регионов. С инициативой о сотрудничестве ИТ-парка Южного Урала и технопарками китайской провинции выступил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

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