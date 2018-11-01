Музей Кыштыма может получить хороший шанс на победу, если его поддержат в голосовании Автор: КР от Сегодня, 15:51 Категория: Культура 0 На портале "Культура.РФ" до 26 ноября проходит онлайн-голосование «Мой любимый музей». В число участников вошло более четырёх тысяч учреждений со всей страны с научными, техническими, историческими, краеведческими и художественными экспозициями. Чтобы выбрать Кыштымский историко-революционный музей, нужно пройти по ссылке www.culture.ru/museums/institutes. Голосовать можно ежедневно. – Итоги будут подведены в середине декабря, – сообщила сайту «КР» учёный секретарь Кыштымского историко-революционного музея Елена Кузнецова. – Определятся десять музеев, которые получат дипломы Министерства культуры Российской Федерации и памятные награды. Сейчас в музейном фонде нашего города более 13 тысяч экспонатов. Более 10 лет в учреждении не было постоянных выставок из-за отсутствия здания. Но с прошлого года в историческом здании бывшей Прогимназии начали размещать разножанровые экспозиции. В начале декабря кыштымский музей присоединится к инклюзивной акции, в рамках которой будут проведены выставки для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить