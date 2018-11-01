Музей Кыштыма может получить хороший шанс на победу, если его поддержат в голосовании

Автор: КР от Сегодня, 15:51 Категория: Культура

На портале "Культура.РФ" до 26 ноября проходит онлайн-голосование «Мой любимый музей». В число участников вошло более четырёх тысяч учреждений со всей страны с научными, техническими, историческими, краеведческими и художественными экспозициями.

Чтобы выбрать Кыштымский историко-революционный музей, нужно пройти по ссылке www.culture.ru/museums/institutes. Голосовать можно ежедневно.

– Итоги будут подведены в середине декабря, – сообщила сайту «КР» учёный секретарь Кыштымского историко-революционного музея Елена Кузнецова. – Определятся десять музеев, которые получат дипломы Министерства культуры Российской Федерации и памятные награды.

Сейчас в музейном фонде нашего города более 13 тысяч экспонатов. Более 10 лет в учреждении не было постоянных выставок из-за отсутствия здания. Но с прошлого года в историческом здании бывшей Прогимназии начали размещать разножанровые экспозиции.

В начале декабря кыштымский музей присоединится к инклюзивной акции, в рамках которой будут проведены выставки для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.