В Кыштыме работники музея предложили горожанам определить его статус

Автор: КР от Вчера, 12:35 Категория: Культура

Сейчас это муниципальное учреждение «Кыштымский историко-революционный музей». Но это название утратило свою актуальность. За годы существования музея его фонды значительно увеличились и разнообразились за счёт прибывающих предметов быта и искусства, фотографий, и раритетных книг.

Работники музея провели опрос среди горожан, в котором приняло участие 150 человек. На вопросы отвечали и 20-летние, и те, кто разменял девятый десяток лет. Предпочтения разделились так: вариант «Городской музей» набрал 58 голосов, а «Краеведческий музей» – 70. Были предложены и оригинальные названия, например, «Сердце города», «Дары Урала», «Кыштымские сказы», «Демидовский», «Исторический Урал».

Итоги повторного опроса были подведены 31 августа. В этот раз общественное мнение склонилось в пользу названия «Городской музей», за которое проголосовали 36,8 процента респондентов. Название «Краеведческий музей» набрало 20,6 процента. Ныне существующий статус «Историко-революционный музей» по результатам голосования оказался на самом последнем месте.

Напомним, сегодня музей находится в неприспособленном помещении в жилом доме на улице Металлургов, 2. В августе следующего года исполнится десять лет, как это учреждение покинуло стены демидовской усадьбы «Белый дом» из-за начавшейся его реконструкции.