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В Кыштыме историко-революционный музей станет ещё и виртуальным

Автор: КР от Вчера, 17:12 Категория: Культура

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В январе Кыштымский городской историко-революционный музей планирует запустить собственный сайт. В настоящее время над его разработкой трудятся программист и художник-дизайнер.

                                      

Как сказала сайту «КР» директор музея Розалия Галябиева, интернет-пользователи смогут не только посещать в виртуальном режиме выставки, но и получать консультации у сотрудников музея в режиме онлайн. Сейчас ведётся трудоёмкая и кропотливая работа по оцифровке старинных документов и фотографий, разрабатываются разделы сайта.

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