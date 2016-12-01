В Кыштыме историко-революционный музей станет ещё и виртуальным

Автор: КР от Вчера, 17:12 Категория: Культура

В январе Кыштымский городской историко-революционный музей планирует запустить собственный сайт. В настоящее время над его разработкой трудятся программист и художник-дизайнер.

Как сказала сайту «КР» директор музея Розалия Галябиева, интернет-пользователи смогут не только посещать в виртуальном режиме выставки, но и получать консультации у сотрудников музея в режиме онлайн. Сейчас ведётся трудоёмкая и кропотливая работа по оцифровке старинных документов и фотографий, разрабатываются разделы сайта.