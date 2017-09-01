В Кыштыме подготовка к международному фестивалю духовной музыки вступает в завершающую фазу
Автор: КР от Вчера, 17:23 Категория: Культура
Открытие фестиваля состоится 22 сентября в храме Рождества Христова. Сегодня здесь прошло заседание оргкомитета, на котором обсуждались детали этого духовного и культурного мероприятия. В состав оргкомитета входят первый заместитель министра культуры Григорий Цукерман, протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков, глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева.
Исполнительный директор фестиваля Татьяна Денисова последовательно проработала все организационные моменты по оборудованию зрительного зала, размещению VIP-персон, по монтажу светодиодного экрана, дежурству волонтёров и другим вопросам.
На оргкомитете обговаривались условия Гала концерта, на котором выступят пять именитых коллективов духовных песнопений, включая Византийской хор Святого Иоанна Дамаскина из греческого города Кардица.
Храм подсветят снаружи. Телеканал ОТВ, как и в прошлом году, планирует вести прямую трансляцию гала-концерта, на котором будут присутствовать губернатор Челябинской области Борис Дубровский и митрополит Никодим.
В этом году храм предстанет перед зрителями в новом обличье. В летние месяцы второй этаж храма был побелен впервые за последние сто лет и были раскрыты окна всех пяти барабанов, увенчанных куполами. Сейчас молельный зал весь пронизан светом.
Напомним, фестиваль продлится в Кыштыме три дня. В субботу, 23 сентября, в храме Рождества Христова концерт начнётся в 18:00. В воскресенье, 24 сентября, также в 18:00. Билеты можно приобрести в ДК Победа, а также в церковной лавке и бухгалтерии прихода Христорождественского храма.