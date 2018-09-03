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Международный фестиваль духовной музыки - 2018

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 20:10 Категория: Фотогалерея

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Перед кыштымцами и гостями города выступили известные коллективы – хор Валаамского монастыря, Уральский государственный хор Пермской краевой филармонии, квартет мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев из Ганиной Ямы. Город Челябинск представлял старший хор Детской хоровой студии «Радуга» дворца культуры «ЧМК» и «Металлургического центра детского творчества». Особым участником фестиваля стал государственный камерный хор «Ховер» из Армении.
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