Международный фестиваль духовной музыки - 2018 Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 20:10 Категория: Фотогалерея 0 Перед кыштымцами и гостями города выступили известные коллективы – хор Валаамского монастыря, Уральский государственный хор Пермской краевой филармонии, квартет мужского монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев из Ганиной Ямы. Город Челябинск представлял старший хор Детской хоровой студии «Радуга» дворца культуры «ЧМК» и «Металлургического центра детского творчества». Особым участником фестиваля стал государственный камерный хор «Ховер» из Армении. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить