В Кыштыме во время фестиваля духовной музыки состоится православная фотовыставка

Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Культура

Открытие фотовыставки «Где Церковь, там и Дух Божий» жителя города Челябинска Олега Астахова состоится в Кыштыме во время проведения международного фестиваля духовной музыки.

– Своей фотографией я хочу показать внутренние изменения, которые происходят с людьми: как на них накладывается свет веры, как этот свет проявляется, как он преображает людей, – рассказывает Олег Астахов. – Во время службы у многих ведь слёзы в глазах стоят. И лица становятся другими, это уже почти лики.

Выставка откроется в храме Рождества Христова 7 сентября в 14:00 и будет состоять из 36 фотографий с аннотациями к ним. На следующий день она переедет на набережную к Народному дому и добавится ещё 16 фотографии.

Олег Астахов – член творческого объединения «Каменный пояс», член Союза фотохудожников России. Его фотографии неоднократно печатались в челябинских и российских фотожурналах. Он лауреат международных, всероссийских и областных фотовыставок и конкурсов.