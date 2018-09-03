В Кыштыме во время фестиваля духовной музыки состоится православная фотовыставка Автор: КР от Вчера, 16:43 Категория: Культура 0 Открытие фотовыставки «Где Церковь, там и Дух Божий» жителя города Челябинска Олега Астахова состоится в Кыштыме во время проведения международного фестиваля духовной музыки. – Своей фотографией я хочу показать внутренние изменения, которые происходят с людьми: как на них накладывается свет веры, как этот свет проявляется, как он преображает людей, – рассказывает Олег Астахов. – Во время службы у многих ведь слёзы в глазах стоят. И лица становятся другими, это уже почти лики. Выставка откроется в храме Рождества Христова 7 сентября в 14:00 и будет состоять из 36 фотографий с аннотациями к ним. На следующий день она переедет на набережную к Народному дому и добавится ещё 16 фотографии. Олег Астахов – член творческого объединения «Каменный пояс», член Союза фотохудожников России. Его фотографии неоднократно печатались в челябинских и российских фотожурналах. Он лауреат международных, всероссийских и областных фотовыставок и конкурсов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить