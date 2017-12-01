Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме жильцы трёх наиболее проблемных многоэтажек задолжали управляющей компании почти миллион рублей

В Кыштыме жильцы трёх наиболее проблемных многоэтажек задолжали управляющей компании почти миллион рублей

Автор: КР от Сегодня, 12:44 Категория: ЖКХ

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Антирекорды бьют три дома коммунального типа – на улице Красной Звезды, 100, Юлии Ичёвой, 150 и К. Либкнехта, 111. Все они находятся на балансе управляющей компании «Гарант». Всего же «Гарант» обслуживает 26 многоквартирных домов.

 

Как сказал сайту «КР» директор этой компании Дмитрий Устинов, в отношении должников, допустивших просрочку по оплате ЖКУ, уже подаются исковые заявления в суд.

 

Так, сегодня на одном только третьем участке мирового судьи готовятся к вынесению 23 судебных приказа о взыскании задолженности по коммунальным платежам с жильцов Красной Звезды, 100.

 

– На самом деле, должников по этому адресу гораздо больше, – уточняет Устинов. – Мы готовим очередной пакет документов для передачи в суд. В этом доме 52 человека задолжали нашей компании 311 тысяч рублей. Ещё 263 тысячи они же недоплатили Кыштымводоканалу.

 

Не лучшим образом обстоят дела и на Юлии Ичёвой, 150. Здесь в «чёрном списке» 50 собственников квартир. Их общий долг перед «Гарантом» составляет 224 тысяч рублей, перед водоканалом – 106 тысяч.

 

На Карла Либкнехта, 111, в должниках – владельцы почти каждой квартиры. Примерно на полсотни жилых помещений приходится 40 неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. В общей сложности они должны своей управляющей компании 184 тысяч рублей и 177 тысяч – водоканалу.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter