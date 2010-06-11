В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета
Автор: КР от Вчера, 16:05 Категория: Общество
В Кыштымском городском отделе судебных приставов ведётся исполнительное производство в отношении управляющей компании «Гарант».
Как пояснила сайту «КР» судебный пристав-исполнитель Алла Кацуба, в суд на эту компанию подало руководство «Челябкоммунэнерго», поскольку на конец 2016 года задолженность «Гаранта» за теплоснабжение составила один миллион 800 тысяч рублей. Приставы арестовали все банковские счета управляющей компании. За четыре месяца сумму долга удалось сократить на 800 с лишним тысяч рублей.
Комментарии
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Читающая всё)
Антон, а тогда бы ты стал читать информацию дальше Достаточно было бы по заголовку пробежаться))) >>>
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Антошка)
"В Кыштыме у управляющей компании "Гарант" судебные приставы арестовали банковские счета" Такой заголовок нельзя было написать >>>
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