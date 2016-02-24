В Кыштыме задолжали за потреблённую электроэнергию более 45 миллионов рублей
Автор: КР от Вчера, 13:04 Категория: ЖКХ
На конец июня долги организаций и предприятий сферы коммунального хозяйства всего нашего региона перед «Челябэнергосбытом» достигли 890 миллионов рублей. Если такая тенденция сохранится, к началу отопительного сезона задолженность превысит миллиард рублей.
Больше других муниципалитетов накопил долгов Саткинский район – 92,4 миллиона рублей. Долг за Каслинским районом – более 70 миллионов рублей. Тройку самых злостных должников замыкает Миасс. Его коммунальные предприятия задолжали за потреблённую электроэнергию 69 миллионов рублей.
Кыштымский городской округ также находится в списке должников перед «Челябэнергосбытом». Общая сумма недоплаты на 29 июня составила 45 миллионов 815 тысяч 945 рублей. Более половины долга – 25 миллионов 700 тысяч рублей – приходится на муниципальное унитарное предприятие «Кыштымводоканал», который проходит процедуру банкротства. Около семи миллионов за электроэнергию задолжало обанкротившееся ещё в прошлом году муниципальное предприятие управления теплоснабжением. Среди управляющих компаний в списке должников – «УЖХ», «Комфорт», «Три кита», «Гарант». У последней долг перевалил уже за миллион рублей.
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