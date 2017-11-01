Жителям микрорайона Нижнего Кыштыма придётся мыться жёлтой водой ещё около суток

Автор: КР от Вчера, 17:39 Категория: ЖКХ

Только что завершилась встреча главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой с представителями организаций и предприятий, так или иначе причастных к состоянию воды в микрорайоне Нижнего Кыштыма.

Напомним, сначала в некоторых пятиэтажках этого района из-под крана пошла грязная вода, а затем она стала лимонного цвета. Как выяснилось, в минувший вторник КМЭЗ по согласованию с Кыштымводоканалом слил воду из водопровода со стороны улицы Чернышевского для проведения ремонтных работ. Чтобы не остаться без питьевой воды, предприятие подключилось к трубам со стороны Коноплянки.

По мнению директора Кыштымводоканала Сергея Дайбова, завершив свои работы, завод резко пустил воду в опустошённые трубы. Из-за гидравлического удара в системе поднялась грязь. Из-за этого в нескольких многоквартирных домах пошла ржавая вода.

По словам Дайбова, сегодня она оставалась мутной лишь в доме на Соплякова, 2. Было принято решение слить всю воду из системы этого дома в землю, промыть трубы и заполнить их чистой водой. Всё это обещано сделать в ближайшие часы. Людмила Шеболаева предупредила, что в случае необходимости для жителей этой пятиэтажки должен быть организован подвоз питьевой воды.

Что касается пожелтевшей горячей воды в некоторых многоквартирных домах микрорайона Нижнего Кыштыма, то, как и предполагалось, причиной тому стала неисправность в бойлерах и, как результат, – смешивание окрашенного безопасным красителем теплоносителя и питьевой воды. Представитель управляющей компании «ЖКХ» пообещал, что завтра же все сломанные подогреватели воды будут починены. Об этом жильцов предупредят заранее, развесив сегодня объявления на подъездных дверях.