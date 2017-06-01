Часть домов микрорайонов Нижнего Кыштыма и Коноплянки вновь остались без горячей воды
Автор: КР от Вчера, 17:06 Категория: ЖКХ
Сегодня около десяти утра произошёл порыв теплосети за ДК металлургов. Без горячей воды остались жильцы почти всех домов на улице Интернационала. Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника управления городского хозяйства Сергей Алифанов, авария случилась на изношенных 40-летних трубах после опрессовки сетей.
Подобный порыв в конце прошлой недели произошёл и на Коноплянке, оставив без горячего водоснабжения остались три дома – 8, 8 а и 10 на улице Вайнера. И тот, и другой участки тепловых сетей, которые сейчас требуют ремонта, являются бесхозными. Теплоснабжающая организация «ЮжУралСпецМВ» взялась за восстановительные работы только после гарантийного письма за подписью главы Кыштымского округа Людмилы Шеболаевой, что им будет произведена оплата за этот ремонт сетей.
Напомним, в целом тепловые сети в районе Нижнего Кыштыма находятся в собственности Кыштымского медеэлектролитного завода. Глава сделала акцент на том, чтобы работы по устранению последствий аварий были завершены в кратчайшие сроки. Однако когда точно горячая вода вернётся в квартиры, неясно.
Ремонтники пока работают только за ДК металлургов. Им предстоит вырезать часть старых труб, купить и привезти новые и установить их. Что касается микрорайона Коноплянки, то там к ремонту ещё не приступили – ещё только ведутся подготовительные работы.
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