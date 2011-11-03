В Кыштыме утки плавают в тархуне, а люди умываются лимонадом

Автор: КР от Вчера, 16:18 Категория: ЖКХ

В нескольких многоквартирных домах микрорайона Нижнего Кыштыма из-под их кранов потекла жидкость лимонного цвета. Сегодня утром жительница пятиэтажки на улице Соплякова, 6 Татьяна Молчанова в доказательство этому разместила фотографию в интернет-сообществе «Мы из Кыштыма» в соцсети «ВКонтакте». На ней – раковина, заполненная водой жёлтого оттенка.

Мария Панова, живущая на улице Интернационала, 91, утверждает, что цветной горячая вода в её квартире стала позавчера. Такая же ситуация и в пятиэтажке на Чернышевского, 8а.

Директор управляющей компании «ЖКХ» Владимир Земляков сообщил сайту «КР», что пожелтела вода в трубах вчера во всём микрорайоне Нижнего Кыштыма, и не горячая, а холодная. И люди с баночками, наполненными этой жидкостью, целый день шли в офис управленцев.

А в качестве объяснения такой метаморфозы Владимир Ильич сказал, что «КМЭЗ делал остановку». Однако на предприятии заявили, что завод к этому никакого отношения не имеет.

– Кыштымский медеэлектролитный завод не осуществляет подачу питьевой воды и теплоносителя в социально-бытовую сферу Нижнего Кыштыма и не имеет права и возможности производить отключение или переключение этих объектов, – объяснил главный энергетик КМЭЗ Максим Сериков. – Дома Нижнего Кыштыма обеспечивает теплом блочная котельная, находящаяся в собственности ООО «ЮжУралСпецМВ», а вопросы водоснабжения находятся в компетенции «Водоканала».

Директор «Кыштымводоканала» Сергей Дайбов подтвердил: КМЭЗ здесь ни при чём. И добавил, что вчера в этом микрорайоне проводился ремонт, и в холодную воду попала грязь. Сегодня же в неё угодил ещё и окрашенный теплоноситель, но повода для паники нет – он абсолютно безвреден.

Дело в том, что в этом году организация «ЮжУралСпецМВ» впервые добавила в него сертифицированный краситель кислотного зелёного оттенка. Как уже сообщалось на нашем сайте, именно он и попал в речку Кыштымку два дня назад в результате порыва труб за зданием Роспотребнадзора. Их, кстати, уже заменили на новые.

Представитель теплоснабжающей организации Александр Цветков заверил: если желтоватая жидкость бежит из крана, подающего горячую воду, значит, в доме неисправен бойлер и происходит смешивание питьевой воды и теплоносителя.

Сейчас начнётся совещание при главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой по данному вопросу. Там и станет ясно, какова же реальная причина окрашивания воды и как с этим бороться.