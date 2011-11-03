В Кыштыме часть многоквартирных домов до сих пор не готова к отопительному сезону

Автор: КР от Вчера, 16:11 Категория: ЖКХ

В районе Верхнего Кыштыма, который отапливается от центральной котельной, к теплу ежедневно подключают по 20 и более многоквартирных домов.

Как сказал сайту «КР» начальник кыштымского участка «Челябкоммунэнерго» Александр Сатонин, первыми график подключения своих домов предоставила управляющая компания «Комфорт». В её жилой фонд тепло стало поступать уже со вчерашнего утра. Следом за «Комфортом» графики с теплоснабжающей организацией согласовали «УЖХ», ТСЖ «Молодёжный», «Три кита». На подходе и все остальные управляющие компании.

– Примерно половина всех многоквартирных домов уже отапливается, – сказал Сатонин. – Однако есть немало многоквартирных домов, которые совершенно не готовы к отопительному сезону. Управляющие компании своевременно не провели ни опрессовку, ни промывку сетей. Это дома № 150 и 183 на улице Юлии Ичёвой, шесть домов на улице Кольцова, дом 6 на Мира, 43 на Ленина, три дома на улице Профилакторий Южный, улица Дарвина,1 и Щорса, 1.

С завтрашнего дня теплоноситель начнут подавать в жилой фонд микрорайона Нижнего Кыштыма. Как сказал сайту «КР» директор управляющей компании «ЖКХ» Владимир Земляков, к пятнице батареи нагреются во всех домах. Планируется подключать к теплу по 11 домов в день. В последнюю очередь тепло придёт в дома в районе Коноплянки и ещё в девять домов микрорайона Нижнего Кыштыма.