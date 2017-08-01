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В Кыштыме только-только начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Конкурсы затянулись

Автор: КР от Вчера, 19:14 Категория: ЖКХ

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Конкурс по первому лоту на девять видов работ на восьми домах выиграла кыштымская компания ООО «СтроительПлюс».  В конкурсе участвовали ещё четыре компании из Челябинска.

 

 Начальная цена лота составляла 8 миллионов 46 тысяч 786 рублей.   По итогам конкурса она была снижена на 12,5 процента – до 7 миллионов 40 тысяч 937 рублей 75 копеек.

 

В настоящее время компания «СтроительПлюс» приступила к ремонту фасада двухэтажного дома на улице Дёмина, 5, где также будет залита новая отмостка. Помимо этого, подрядчик отремонтирует мягкую кровлю на домах на улицах Ю. Ичёвой 183 и Калинина, 154.

 

В посёлке Увильды  появится новая  кровля на домах 1 и 2 на улице Набережной, а в Кыштыме домах 2 и 14 на улице Боровой и 150 на улице Ю. Ичёвой – отремонтируют внутренние системы электроснабжения.

 

Суммарно в Кыштымском округе в этом году работы по капитальному ремонту должны проводиться на 52 домах на сумму почти в 80 миллионов рублей. Однако конкурсы по отбору подрядчиков фондом Регоператора проводятся в этом году с большим с запозданием, поэтому значительная часть работ будет перенесена на 2018 год.  Подробности в субботнем номере газеты «Кыштымский рабочий».

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