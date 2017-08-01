В Кыштыме только-только начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Конкурсы затянулись
Автор: КР от Вчера, 19:14 Категория: ЖКХ
Конкурс по первому лоту на девять видов работ на восьми домах выиграла кыштымская компания ООО «СтроительПлюс». В конкурсе участвовали ещё четыре компании из Челябинска.
Начальная цена лота составляла 8 миллионов 46 тысяч 786 рублей. По итогам конкурса она была снижена на 12,5 процента – до 7 миллионов 40 тысяч 937 рублей 75 копеек.
В настоящее время компания «СтроительПлюс» приступила к ремонту фасада двухэтажного дома на улице Дёмина, 5, где также будет залита новая отмостка. Помимо этого, подрядчик отремонтирует мягкую кровлю на домах на улицах Ю. Ичёвой 183 и Калинина, 154.
В посёлке Увильды появится новая кровля на домах 1 и 2 на улице Набережной, а в Кыштыме домах 2 и 14 на улице Боровой и 150 на улице Ю. Ичёвой – отремонтируют внутренние системы электроснабжения.
Суммарно в Кыштымском округе в этом году работы по капитальному ремонту должны проводиться на 52 домах на сумму почти в 80 миллионов рублей. Однако конкурсы по отбору подрядчиков фондом Регоператора проводятся в этом году с большим с запозданием, поэтому значительная часть работ будет перенесена на 2018 год. Подробности в субботнем номере газеты «Кыштымский рабочий».
Комментарии
Не называйте свои адреса! Жителей Кыштыма предупреждают о подозрительных звонках (Гость Катерина)
Такие звонки были и в Верхнем Уфалее >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Девочка в пижаме в горошек.)
[/quote] [quote=Мальчик в полосатой пижаме][quote=Антон_Усков]Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
А с каких это пор журналисты должны согласовывать с кем бы то ни было свои статьи, если информация взята из официального источника? И что в официальном источнике дали искажённую информацию А с каких >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Мальчик в полосатой пижаме)
Так-то никто никого не пиарит. Задали вопрос - получили ответ! В самой статье ни слова о юристе. После такого "самопиара" отпадает всякое желание обращаться к тов. Ускову! >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Все комментарии