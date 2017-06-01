В Кыштыме без горячей воды остаются не только жилые дома, но и школа с детсадом

Автор: КР от Вчера, 16:04 Категория: ЖКХ

В микрорайоне Нижнего Кыштыма продолжаются работы по восстановлению горячего водоснабжения. Как сообщил сайту «КР» начальник обособленного подразделения теплоснабжающей организации «ЮжуралСпец МВ» Валерий Пашко, без горячей воды остаются 14 многоквартирных домов на улице Интернационала, а также средняя школа № 2 и детский сад № 27 «Катюша».

– В ночь на субботу, а именно в три часа, прорвало магистральный водопровод в районе ФОКа, – сказал Валерий Пашко. – Мы предпринимаем меры, но не исключено, что некоторым жителям этого микрорайона придётся запастись терпением до конца этой недели.