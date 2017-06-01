В Кыштым приедет «слухач» из Екатеринбурга, чтобы определить место порыва на магистральном водопроводе

Автор: КР от Вчера, 13:12 Категория: ЖКХ

Плановые работы по промывке и опрессовке тепловых сетей в микрорайоне Нижнего Кыштыма завершены. Однако жильцы 14 многоквартирных домов - всего их в микрорайоне Нижнего 57 - до сих пор ждут-пождут горячего водоснабжения. И это при том, что крайним сроком подачи ГВС в постановлении главы Кыштымского городского округа было указано 2 июня.

Как пояснил только что сайту «КР» начальник обособленного подразделения «ЮжуралСпец МВ» Валерий Пашко, в ночь на субботу произошёл порыв на центральном магистральном водопроводе в районе ФОКа.

– Сейчас мы пытаемся подключить к горячему водоснабжению дома № 79 и 81 на улице Интернационала, – сказал Валерий Пашко. – Что касается устранения порыва, то мы уже оформляем разрешение на проведение земляных работ.

Для выявления порыва будет задействована специальная техника из Екатеринбурга, известная в простонародье как «слухач». Она позволяет обнаружить повреждения, минимизируя раскопки.