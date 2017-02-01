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Любительница бесплатного газа из Кыштыма лишилась его на неизвестное время

Автор: КР от Вчера, 17:02 Категория: ЖКХ

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Больше двух лет ­– с  июня 2013 года по июль 2015 года– жительница Кыштыма не платила за газ. В конце концов общество с ограниченной ответственностью  «НОВАТЭК-Челябинск» 9 июля 2015 года приостановило подачу газа должнице, установив запорное устройство.

 

Поставщик голубого топлива  сделал всё, чтобы предупредить женщину о своих намерениях не менее чем за 20 календарных дней до отключения, как и положено по закону.  Ещё 13 марта 2015 года была предпринята попытка вручить ей уведомление о предстоящем прекращении подачи газа, но она отказалась его подписать. Спустя два месяца вновь отправили  письмо, которое она получила 23 мая.

 

Кроме того, ООО «НОВАТЭК-Челябинск» через суд взыскало с должницы из  Кыштыма сумму, которую она не заплатила за газ. Однако и это  не заставило её погасить задолженность. Более того, в 2016 году она сама обратилась в суд с иском к газовикам, утверждая, что они нарушили закон о защите прав потребителей. Женщина  требовала  признать незаконным приостановление подачи газа в жилое помещение, обязать ответчика немедленно  подключить газ к системе газоснабжения в квартире  истицы и, наконец, компенсировать причинённый ей моральный вред.

 

Свои претензии потребительница  строила на том, что она якобы не была заблаговременно поставлена в известность о готовящемся отключении. В доказательство заявительница предявляла то самое уведомление, на котором отказалась расписаться.

 

Доводы любительницы бесплатного газа не убедили Кыштымский городской суд. Он постановил отказать женщине в удовлетворении иска. Не возымела успеха и её жалоба, рассмотренная  недавно  в Челябинском областном суде. Без  полного погашения долга газ в жильё ответчицы не вернётся.

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