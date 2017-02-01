Любительница бесплатного газа из Кыштыма лишилась его на неизвестное время

Автор: КР от Вчера, 17:02 Категория: ЖКХ

Больше двух лет ­– с июня 2013 года по июль 2015 года– жительница Кыштыма не платила за газ. В конце концов общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» 9 июля 2015 года приостановило подачу газа должнице, установив запорное устройство.

Поставщик голубого топлива сделал всё, чтобы предупредить женщину о своих намерениях не менее чем за 20 календарных дней до отключения, как и положено по закону. Ещё 13 марта 2015 года была предпринята попытка вручить ей уведомление о предстоящем прекращении подачи газа, но она отказалась его подписать. Спустя два месяца вновь отправили письмо, которое она получила 23 мая.

Кроме того, ООО «НОВАТЭК-Челябинск» через суд взыскало с должницы из Кыштыма сумму, которую она не заплатила за газ. Однако и это не заставило её погасить задолженность. Более того, в 2016 году она сама обратилась в суд с иском к газовикам, утверждая, что они нарушили закон о защите прав потребителей. Женщина требовала признать незаконным приостановление подачи газа в жилое помещение, обязать ответчика немедленно подключить газ к системе газоснабжения в квартире истицы и, наконец, компенсировать причинённый ей моральный вред.

Свои претензии потребительница строила на том, что она якобы не была заблаговременно поставлена в известность о готовящемся отключении. В доказательство заявительница предявляла то самое уведомление, на котором отказалась расписаться.

Доводы любительницы бесплатного газа не убедили Кыштымский городской суд. Он постановил отказать женщине в удовлетворении иска. Не возымела успеха и её жалоба, рассмотренная недавно в Челябинском областном суде. Без полного погашения долга газ в жильё ответчицы не вернётся.