В Кыштыме компания «НОВАТЭК-Челябинск» назвала самого добросовестного абонента

Автор: КР от Сегодня, 15:07 Категория: Общество

В течение прошлого года газовая компания проводила акцию среди своих абонентов. Главными условиями участия являлись своевременная оплата и отсутствие задолженности за потреблённые ресурсы.

В декабре газовики провели два этапа розыгрыша призов – отборочный и финальный. К первому было допущено 66 тысяч южноуральцев, которых разделили на две группы по принципу использования газа – «Пищеприготовление» и «Отопление». По итогам отборочного этапа, который проводился на основе компьютерной базы данных, определилось 67 призёров – обладателей подарочных сертификатов на приобретение бытовой техники.

Как сказал сайту «КР» начальник кыштымского участка «НОВАТЭК-Челябинск» Александр Севастьянов, среди победителей отборочного этапа в номинации «Пищеприготовление» оказалась и жительница Кыштыма Любовь Фёдоровна Батракова с улицы Металлистов. Сотрудники кыштымского участка уже вручили ей подарочный сертификат на 1000 рублей.

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» объявила о продолжении акции «Абонент года» в 2017 году. Для участия в ней достаточно ежемесячно оплачивать газ и передавать показания приборов учёта.