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В Кыштыме компания «НОВАТЭК-Челябинск» назвала самого добросовестного абонента

Автор: КР от Сегодня, 15:07 Категория: Общество

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В течение прошлого года газовая компания проводила акцию среди своих абонентов. Главными условиями участия являлись  своевременная оплата и отсутствие задолженности за потреблённые ресурсы.

                      

В декабре  газовики провели два этапа розыгрыша призов – отборочный и финальный. К первому было допущено 66 тысяч южноуральцев, которых разделили на две группы по принципу использования газа  – «Пищеприготовление» и «Отопление». По итогам отборочного этапа, который проводился на основе компьютерной базы данных,  определилось 67 призёров – обладателей подарочных сертификатов на приобретение бытовой техники.

 

Как сказал сайту «КР» начальник кыштымского участка «НОВАТЭК-Челябинск» Александр Севастьянов, среди победителей отборочного этапа в номинации «Пищеприготовление»  оказалась и жительница Кыштыма  Любовь Фёдоровна Батракова с улицы Металлистов. Сотрудники кыштымского участка  уже вручили ей  подарочный сертификат на  1000 рублей.

 

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» объявила о продолжении акции «Абонент года» в 2017 году. Для участия в ней достаточно ежемесячно оплачивать газ и передавать показания приборов учёта.

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